Адаптиран баскетбол НСА отбеляза Международния ден на хората със синдром на Даун

На 21 март всяка година отбелязваме международния ден на хората със синдром на Даун, като през 2022 и отборът по адаптиран баскетбол към НСА „Васил Левски“ се включи в инициативата. Адаптиран баскетбол към НСА „Васил Левски“ вече две години провежда регулярна дейност за младежи с интелектуални затруднения благодарение на прекрасно сътрудничество и работа в името на обща цел на катедра „Водни спортове“, сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ и катедра „Баскетбол“, с подкрепата на Асоциация за развитие на българския спорт и множество доброволци. Специалните спортисти в отбора, както и техните партньори се включиха в отбелязването чрез носене на шарени чорапи, които показват, че светът е шарен и различен, каквито сме и всички ние.

За първи път денят е отбелязан по време на VI световен симпозиум посветен на синдрома на Даун, който се провежда в Палма де Майорка през 2006 година, по инициатива на Европейската и Международна асоциации с цел превенция и помощ на хората със синдрома на Даун. Денят – двадесет и първо число на третия месец, не е избран случайно, а за да покаже, че синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка. Към настоящия момент, отборът провежда и обучителни дейности чрез спорт, в рамките на инициативата “Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability” (WAYWARD), съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и включваща 7 партньорски организации от Гърция, Ирландия, Италия, България, Виетнам, Мексико и Филипините с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения.

