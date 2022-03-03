Осем чужденци напуснаха руския Краснодар

Осем чуждестранни футболисти напуснаха елитния руски отбор ФК Краснодар, съобщиха от клуба. Бразилците Вандерсон и Кайо, норвежецът Ерик Ботхайм, еквадорецът Кристиан Рамирес, парагваецът Хуниор Алонсо, колумбиецът Джон Кордоба, шведът Виктор Класон и французинът Реми Кабела си тръгнаха от Русия и ще тренират самостоятелно, като от клуба уточниха, че договорите им все още са в сила.

Решението за раздялата е по желание на футболистите и е продиктувано от несигурната ситуация и военните действия, които Русия предприе в Украйна. Вчера Краснодар разтрогна договорите по взаимно съгласие на германския старши треньор Даниел Фарке и неговите помощници. Краснодар е шести в класирането на руската Висша лига.