Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Спортист (Своге) представи юноша на Бордо

Спортист (Своге) представи юноша на Бордо

  • 3 март 2022 | 12:33
  • 987
  • 3

Спортист (Своге) привлече 26-годишния френски халф Аюб Тазути. За това информират лично от клуба на своята “Фейсбук” страница. Офанзивният полузащитник е роден в Бордо и е юноша на едноименния тим.

Лудогорец II измъкна минимален успех над Спортист (Своге)
Лудогорец II измъкна минимален успех над Спортист (Своге)

Той е играл за отбори от Франция, Белгия и Румъния, а за последно е бил част от Фрам Ларвик от норвежкото първенство. Тазути ще бъде на линия на треньора Борислав Кьосев още за предстоящото домакинство срещу Хебър в събота.

Още от БГ Футбол

Легенди на Ботев (Пд) откриха фотоизложба, посветена на 110-годишнината на клуба

Легенди на Ботев (Пд) откриха фотоизложба, посветена на 110-годишнината на клуба

  • 3 март | 13:30
  • 383
  • 0
Ники Митов: Терените във Втора лига не са на ниво

Ники Митов: Терените във Втора лига не са на ниво

  • 3 март | 13:22
  • 490
  • 2
Кметът на Пловдив: Има осигурени по 10 милиона лева за “Колежа” и “Лаута”

Кметът на Пловдив: Има осигурени по 10 милиона лева за “Колежа” и “Лаута”

  • 3 март | 13:05
  • 903
  • 7
Нов халф на Славия все още не е картотекиран, защото не може да си избере жилище

Нов халф на Славия все още не е картотекиран, защото не може да си избере жилище

  • 3 март | 12:23
  • 1914
  • 0
Стойчо Младенов с две дилеми за предстоящото дерби с Левски

Стойчо Младенов с две дилеми за предстоящото дерби с Левски

  • 3 март | 12:13
  • 1764
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Тодор Неделев: В дербито няма фаворит! Силите са изравнени

Тодор Неделев: В дербито няма фаворит! Силите са изравнени

  • 3 март | 08:30
  • 5811
  • 29
Тунчев: Малко или много настроението е минорно, но няма време да се вайкаме

Тунчев: Малко или много настроението е минорно, но няма време да се вайкаме

  • 3 март | 11:40
  • 2025
  • 9
Честит празник, българи!

Честит празник, българи!

  • 3 март | 09:23
  • 3419
  • 85
Славия и Берое ще определят последния полуфиналист за Купата на България

Славия и Берое ще определят последния полуфиналист за Купата на България

  • 3 март | 07:23
  • 6817
  • 36
Левски раздава безплатни билети за дербито с ЦСКА - София

Левски раздава безплатни билети за дербито с ЦСКА - София

  • 3 март | 10:12
  • 9663
  • 71

Видео акценти

Левски надви Септември с 2:0 и е на 1/2-финал за Купата, Миланов се завърна с гол от дузпа - на живо от "Герена"

БГ Футбол

Левски надви Септември с 2:0 и е на 1/2-финал за Купата, Миланов се завърна с гол от дузпа - на живо от "Герена"
Славко Матич: Достоен мач, Валери не влезе, за да играят младите

БГ Футбол

Славко Матич: Достоен мач, Валери не влезе, за да играят младите
Станимир Стоилов: С такова представяне може би не трябва да ходим на 1/2-финал, прекалено емоционално играем

БГ Футбол

Станимир Стоилов: С такова представяне може би не трябва да ходим на 1/2-финал, прекалено емоционално играем
Футболистите на Левски обраха овациите на феновете след успеха над Септември

БГ Футбол

Футболистите на Левски обраха овациите на феновете след успеха над Септември
"Без засади": Организационен семинар на БАМФ

БГ Футбол

"Без засади": Организационен семинар на БАМФ
България и Гърция с нулево равенство при юношите до 17 години

БГ Футбол

България и Гърция с нулево равенство при юношите до 17 години