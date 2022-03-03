Спортист (Своге) представи юноша на Бордо

Спортист (Своге) привлече 26-годишния френски халф Аюб Тазути. За това информират лично от клуба на своята “Фейсбук” страница. Офанзивният полузащитник е роден в Бордо и е юноша на едноименния тим.

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Той е играл за отбори от Франция, Белгия и Румъния, а за последно е бил част от Фрам Ларвик от норвежкото първенство. Тазути ще бъде на линия на треньора Борислав Кьосев още за предстоящото домакинство срещу Хебър в събота.