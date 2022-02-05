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Раковски 1964 (Севлиево) с първа историческа победа в Efbet Супер Волей в зала "Дан Колов"

  • 5 февруари 2022 | 21:00
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Раковски 1964 (Севлиево) с първа историческа победа в Efbet Супер Волей в зала "Дан Колов"

Отборът на Раковски 1964 (Севлиево) положи успешен старт в пролетния дял от Efbet Супер Волей при мъжете. Волейболистите, водени от Стефан Ганчев, надиграха като домакини Славия с 3:1 (26:24, 18:25, 25:19, 25:20) в мач от 12-ия кръг на шампионата, който се проведе в местната зала „Дан Колов“.

С това севлиевци отбелязаха първа победа в Супер Волей. Въпреки това те остават на последната шестнадесета позиция с единадесет загуби и 3 точки. Същият актив има и Берое 2016 (Стара Загора), но беройци са 15-ти с по-добро геймово съотношение. От своя страна Славия отбеляза осма загуба, като с четири успеха и 12 точки заема десето място в таблицата.

Реализатор за Раковски стана Алекс Николов с 22 точки (2 аса, 1 блок).

За Славия с най-голям актив бе Апостол Боянов с 19 точки ( 1 ас, 2 блока).

РАКОВСКИ 1964 (СЕВЛИЕВО) - СЛАВИЯ 3:1 (26:24, 18:25, 25:19, 25:20) 
РАКОВСКИ: Виталий Пархоменко 2, Алекс Николов 22, Евгений Скилираненко 15, Атанас Цветанов 11, Мирослав Димитров 11, Дамян Огнянов 8 - Валентин Пейчев-либеро (Владимир Христов, Кристиян Христов) 
Старши треньор: СТЕФАН ГАНЧЕВ 
СЛАВИЯ: Александър Борисов 2, Апостол Боянов 19, Божидар Георгиев 13, Васил Николов 1, Виктор Бодуров 7, Цветослав Николовски 5 - Христо Колев-либеро (Виктор Недялков 4, Николай Градинарски 4) 
Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.

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