Атлетико Мадрид се подсилва с двама нови тази седмица

Атлетико Мадрид ще се подсили с двама нови футболисти в следващите дни, съобщава журналистът Фабрицио Романо. Според италианския специалист по трансферите "дюшекчиите" са постигнали споразумение с френския шампион Лил за Рейнилдо Мандава. Навършилият съвсем скоро 28 години ляв бек ще премине медицинските прегледи днес в Мадрид преди финализирането на сделката.

New signings are coming for Atletico Madrid. Deal completed with Lille for left back Reinildo Mandava - it’s fully agreed and he will undergo his medical in Madrid today. 🇲🇿 #Atleti



Atleti are also working to sign Daniel Wass this week. Final details to be sorted with Valencia. pic.twitter.com/ec3krhzuqJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2022

"Рохибланкос" работят и по още един трансфер. Атлети искат да си осигурят тази седмица и подписа на Даниел Вас от Валенсия. Двата клуба доизчистват финалните детайли и се очаква 32-годишният датски халф съвсем скоро да се присъедини към действащия шампион на Испания.