Атлетико Мадрид се подсилва с двама нови тази седмица
Атлетико Мадрид ще се подсили с двама нови футболисти в следващите дни, съобщава журналистът Фабрицио Романо. Според италианския специалист по трансферите "дюшекчиите" са постигнали споразумение с френския шампион Лил за Рейнилдо Мандава. Навършилият съвсем скоро 28 години ляв бек ще премине медицинските прегледи днес в Мадрид преди финализирането на сделката.
"Рохибланкос" работят и по още един трансфер. Атлети искат да си осигурят тази седмица и подписа на Даниел Вас от Валенсия. Двата клуба доизчистват финалните детайли и се очаква 32-годишният датски халф съвсем скоро да се присъедини към действащия шампион на Испания.