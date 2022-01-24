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  4. Атлетико Мадрид се подсилва с двама нови тази седмица

Атлетико Мадрид се подсилва с двама нови тази седмица

  • 24 януари 2022 | 15:23
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Атлетико Мадрид ще се подсили с двама нови футболисти в следващите дни, съобщава журналистът Фабрицио Романо. Според италианския специалист по трансферите "дюшекчиите" са постигнали споразумение с френския шампион Лил за Рейнилдо Мандава. Навършилият съвсем скоро 28 години ляв бек ще премине медицинските прегледи днес в Мадрид преди финализирането на сделката.

"Рохибланкос" работят и по още един трансфер. Атлети искат да си осигурят тази седмица и подписа на Даниел Вас от Валенсия. Двата клуба доизчистват финалните детайли и се очаква 32-годишният датски халф съвсем скоро да се присъедини към действащия шампион на Испания.

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