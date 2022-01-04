Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа в Русия

Българският специалист Пламен Константинов изведе водения от него тим на Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа в Суперлигата на Русия.

“Железничарите” се наложиха у дама над АСК (Нижни Новгород) с вол в мач от 11-ия кръг.

Сръбският диагонал Дражен Лубурич стана най-резултатен за домакините с 16 точки (2 аса, 48% ефективност в атака - +10). Сергей Савин добави 10 точки (1 ас, 2 блока, 44% ефективност в атака, 40% перфектно и 60% позитивно посрещане - +1).

Александър Пятиркин реализира 11 точки за АСК, а Лео Андрич добави още 10 точки.

В следващия 12-и кръг Локомотив приема Югра-Самотлор (Нижневартовск) на 8 януари, а АСК гостува на Кузбас в Кемерово.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - АСК (НИЖНИ НОВГОРОД) 3:0 (25:22, 25:20, 25:22)

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 2, Дражен Лубурич 16, Сергей Савин 10, Джон Гордън Перин 8, Дмитрий Лизик 8, Илияс Куркаев 6 - Роман Мартинюк-либеро (Семьон Кривитченко, Денис Черийский 2, Александър Ткачьов, Крили Власов 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

АСК: Денис Петровс, Лео Андрич 10, Александър Пятиркин 11, Андрей Титич 5, Никита Лямин 5, Виктор Никоненко 3 - Владислав Дяков-либеро (Нигита Нагаец, Антон Андреев, Никита Кухно, Александър Хайбулов)

Старши треньор: АНДРЕЙ ДРАНИШНИКОВ.