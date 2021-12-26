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Радо Стойчев и Верона обърнаха Тренто от 0:2

  • 26 декември 2021 | 21:19
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Радо Стойчев и Верона обърнаха Тренто от 0:2

Българският специалист Радостин Стойчев, който изведе през годините Итас Трентино до клуб №1 в света, успя да изведе сегашния си клуб Верона Волей до пълен обрат и успех у дома над Тренто с 3:2 (13:25, 29:31, 25:20, 25:10, 15:12) в мач от 14-ия кръг на Суперлигата на Италия.

Националът Аспарух Аспарухов остана резерва и записа 1 точка за Верона. 

Рок Можич заби 20 точки за успеха, а Мадс Йенсен добави още 18 точки. 

Матей Казийски записа 15 точки за Тренто. 

Алесандро Микиелето заби 21 точки.

ВЕРОНА ВОЛЕЙ - ИТАС ТРЕНТИНО (ТРЕНТО) 3:2 (13:25, 29:31, 25:20, 25:10, 15:12) 
ВЕРОНА:  Рафаел Де Оливейра 1, Мадс Йенсен 18, Рок Можич 20, Джулио Магалини 14, Жона Ажение 12, Лоренцо Кортезия 12 - Федерико Бонами-либеро (АСПАРУХ АСПАРУХОВ, Антон Кафарена, Заноти, Франческо Донати-либеро) 
Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ 
ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли, Даниеле Лавиа 17, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 15, Алесандро Микиелето 21, Вуут Д’Хеер 7, Марко Подрасчанин 10 - Юлиан Ценгер-либеро (Лука Сперото 1, Оресте Кавуто 2, Джулио Пинали 4, Карло Де Анджелис-либеро) 
Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

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