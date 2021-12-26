Радо Стойчев и Верона обърнаха Тренто от 0:2

Българският специалист Радостин Стойчев, който изведе през годините Итас Трентино до клуб №1 в света, успя да изведе сегашния си клуб Верона Волей до пълен обрат и успех у дома над Тренто с 3:2 (13:25, 29:31, 25:20, 25:10, 15:12) в мач от 14-ия кръг на Суперлигата на Италия.

Националът Аспарух Аспарухов остана резерва и записа 1 точка за Верона.

Рок Можич заби 20 точки за успеха, а Мадс Йенсен добави още 18 точки.

Матей Казийски записа 15 точки за Тренто.

Алесандро Микиелето заби 21 точки.

ВЕРОНА ВОЛЕЙ - ИТАС ТРЕНТИНО (ТРЕНТО) 3:2 (13:25, 29:31, 25:20, 25:10, 15:12)

ВЕРОНА: Рафаел Де Оливейра 1, Мадс Йенсен 18, Рок Можич 20, Джулио Магалини 14, Жона Ажение 12, Лоренцо Кортезия 12 - Федерико Бонами-либеро (АСПАРУХ АСПАРУХОВ, Антон Кафарена, Заноти, Франческо Донати-либеро)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли, Даниеле Лавиа 17, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 15, Алесандро Микиелето 21, Вуут Д’Хеер 7, Марко Подрасчанин 10 - Юлиан Ценгер-либеро (Лука Сперото 1, Оресте Кавуто 2, Джулио Пинали 4, Карло Де Анджелис-либеро)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

Гледайте Лига на нациите, Шампионска лига, Световно клубно първенство, Световно първенство 2022 и още много волейбол на световно ниво в ефира на MAX Sport.