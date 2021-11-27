11-те на на Пирин и Локомотив (Пловдив)
Станаха ясни стартовите състава Пирин (Благоевград) и Локомотив (Пловдив). Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 16-ия кръг на efbet Лига.
ПИРИН – ЛОКОМОТИВ (ПД) 0:0
Стартови състави:
Пирин: 12. Ник Хегелман, 38. Александър Дюлгеров, 71. Антон Карачанаков, 31. Красимир Станоев, 5. Николай Бодуров, 3. Петър Занев, 18. Светослав Дяков, 29. Станислав Костов, 11. Станислав Манолев, 14. Стилиян Николов, 6. Юлиян Попев
Локомотив: 71. Лукас Рейдър, 2. Олексий Биков, 5, Мартин Паскалев, 3. Кристиан Гомис, 6. Емил Янчев, 39. Первиз Умарбаев, 33. Йосип Томашевич, 9. Бирсент Карагарен, 16. Лукас Салинас, 14. Димитър Илиев, 10 Георги Минчев