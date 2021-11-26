Загорчич: Днес нещата не се получиха, това е положението

Наставникът на Славия Златомир Загорчич обяви след нулевото равенство срещу Ботев (Пловдив), че днес нещата не са се получили в предни позиции.

“Направихме две-три положения. Едното беше 100-процентово. Всеки един мач е различен. Понякога нещата се получават, друг път - не. Днес не се получиха. Това е положението.

Ботев имаха няколко контраатаки и можеше да получим гол. Това не искам да го виждам от момчетата”, коментира Загорчич.

Снимки: Владимир Иванов