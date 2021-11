CEV: Следващото голямо име във волейбола - Денис Карягин

Днес под светлината на прожекторите застава един от най-талантливите ни волейболисти - Денис Карягин.

Денис бе един от основните стълбове за доброто представяне на националния ни отбор U21 на изминалото Световно първенство по-рано тази година.

Този сезон, Карягин си осигури и първия международен трансфер именно в престижното италианско първенство, а това не остана незабелязано и от Европейската конфедерация.

CEV публикува специален материал за нашето момче и неговият волейболен път със заглавие "The Next Big Thing in Volleyball: Denis Karyagin".

Ние не се съмняваме, че има още много какво да видим от талантливия ни национал, а вие можете да прочетете целия материал за него в страницата на CEV - ТУК!!!

