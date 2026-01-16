България U18 на финал на евроквалификацията в София

Националният отбор на България за девойки до 18 години се класира на финала на квалификационния турнир за ЕвроВолей 2026, на който страната ни е домакин в София. Момичетата на селекционера Атанас Петров надиграха категорично връстничките си от Румъния с 3:0 (25:16, 25:19, 25:15) в първия полуфинал на зоналната квалификация, игран тази вечер пред близо 300 зрители в зала "Христо Ботев" в столицата.

Така младите български "лъвици" се класираха за големия финал на турнира. Там България ще играе срещу победителя от втората полуфинална среща по-късно тази вечер между Турция и Черна гора.

Финалът ще бъде утре (17 януари) от 15,30 часа. Само крайният победител в турнира пък ще спечели директна квота за ЕвроВолей 2026 през лятото в Латвия и Литва, а следващите 4 отбори ще играят на допълнителните квалификации в края на март.

Най-полезна за България стана Една Тодорова с 15 точки (2 аса, 39% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +10) за победата. Капитанката Калина Венева добави още 13 точки (1 ас, 57% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +9) за успеха.

За тима на Румъния Бианка Габриела Куку завърши със скромните 9 точки.