Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U18 на финал на евроквалификацията в София

България U18 на финал на евроквалификацията в София

  • 16 яну 2026 | 18:49
  • 1420
  • 1
България U18 на финал на евроквалификацията в София

Националният отбор на България за девойки до 18 години се класира на финала на квалификационния турнир за ЕвроВолей 2026, на който страната ни е домакин в София. Момичетата на селекционера Атанас Петров надиграха категорично връстничките си от Румъния с 3:0 (25:16, 25:19, 25:15) в първия полуфинал на зоналната квалификация, игран тази вечер пред близо 300 зрители в зала "Христо Ботев" в столицата.

Така младите български "лъвици" се класираха за големия финал на турнира. Там България ще играе срещу победителя от втората полуфинална среща по-късно тази вечер между Турция и Черна гора.

Финалът ще бъде утре (17 януари) от 15,30 часа. Само крайният победител в турнира пък ще спечели директна квота за ЕвроВолей 2026 през лятото в Латвия и Литва, а следващите 4 отбори ще играят на допълнителните квалификации в края на март.

Най-полезна за България стана Една Тодорова с 15 точки (2 аса, 39% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +10) за победата. Капитанката Калина Венева добави още 13 точки (1 ас, 57% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +9) за успеха.

За тима на Румъния Бианка Габриела Куку завърши със скромните 9 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026

Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026

  • 16 яну 2026 | 13:36
  • 6666
  • 8
Мартин Атанасов и Жасмин Величков не стигнаха на Монца за победа срещу Чистерна

Мартин Атанасов и Жасмин Величков не стигнаха на Монца за победа срещу Чистерна

  • 16 яну 2026 | 12:40
  • 1748
  • 4
Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие

Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие

  • 16 яну 2026 | 11:16
  • 687
  • 0
MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа

MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа

  • 16 яну 2026 | 10:54
  • 1822
  • 1
Николай Желязков: Надявам се да направим добра среща срещу Пирин

Николай Желязков: Надявам се да направим добра среща срещу Пирин

  • 16 яну 2026 | 10:16
  • 684
  • 1
Микаела Стоянова най-резултатна за Мегабокс при победа в Европа

Микаела Стоянова най-резултатна за Мегабокс при победа в Европа

  • 16 яну 2026 | 09:01
  • 1605
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 23740
  • 69
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 9893
  • 9
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 21409
  • 43
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 12917
  • 4
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 26531
  • 42
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 22643
  • 15