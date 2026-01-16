Мартин Мечкаров: Приключихме участието си тук, но от утре започваме с чисти глави да се готвим за efbet Супер Волей

Отборът на Нефтохимик 2010 (Берое) стана вторият полуфиналист в efbet Купа България 2026 след като в 1/4-финален сблъсък надви Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 гейма. Бургазлии ще срещнат на полуфинала в събота Локомотив Авиа (Пловдив), които по-рано през деня надвиха Монтана с 3:0.

"Имахме превес в първата част. Играхме стабилно, без непредизвикани грешки. Във втората част няколко непредизвикани грешки от много ниско ниво. Общият процент в атака и изпълнението на сервис паднаха и това беше моментът, в които нещата поеха в друга посока. Приключихме участието си тук, но от утре започваме с чисти глави да се готвим за съперниците си в efbet Супер Волей", коментира посрещачът на Берое Мартин Мечкаров след срещата.