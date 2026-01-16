ЦСКА стана последният полуфинал за efbet Купа България 2026

Отборът на ЦСКА стана последният полуфиналист в турнира за efbet Купа България 2026.

Момчетата на Александър Попов се справиха с Дея спорт (Бургас) с 3:0 (26:24, 25:19, 27:25) в последната 1/4-финална среща на турнира, играна тази вечер в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Пирин шокира Левски и е на полуфинал за efbet Купа България 2026

По този начин "червените" се класираха за полуфиналите на efbet Купа България 2026, където ще срещнат изненадата Пирин (Разлог). Разложани поднесоха голямата изненада на турнира, след като отстраниха актуалния носител на трофея Левски София след драматичен обрат с 3:2 по-рано тази вечер.

Нефтохимик обърна Берое и е на полуфинал efbet Купа България 2026 срещу Локомотив

Полуфиналът между ЦСКА и Пирин е утре (17 януари) от 19,00 часа. Преди това от 16,00 часа ще бъде първата полуфинална среща между Локомотив Авиа (Пловдив) и Нефтохимик 2010 (Бургас).

Началото на първия гейм на срещата беше равностойно до 3:3, след което Дея спорт поведе с 6:3 след две успешни атаки и отлична блокада на Ерион Байрами. Постепенно ЦСКА успя да изравни при 12:12 след атака през центъра на Теодор Тодоров и аут на Георги Бъчваров от бургаския тим. Дея спорт си върна преднината при 14:12 благодарение на Георги Братоев. Последва грешка в нареждането на "червените" и 15:12. Разликата в полза на бургазлии стана 17:13 след успешен блок на Мохамадреза Хозури. ЦСКА намали изоставането си до 16:17 след грешка на Байрами и блокада на Тодор Костов. Въпреки това, Дея спорт си възстанови аванса при 20:16 след грешка на Мохамад Реза Беик и успешен блок на Бъчваров. ЦСКА успя да спаси 4 поредни геймбола и стигна до 24:24 след два силни аса на Спас Байрев и блокада на Теодор Тодоров. Последваха нови два страхотни блока на Тодоров и 26:24 за армейците.

Дея спорт дръпна и на старта на втората част с 5:3 след атака на Валентин Братоев и блокада на Ерион Байрами. ЦСКА стигна до 7:7 след атака на Спас Байрев и контра на Мохамад Реза Беик, след което бургазлии си върнаха аванса при 9:7 след две поредни атаки на Братоев. След нови две грешки на Дея спорт се стигна до ново равенство при 9:9. Равенството е запази до 13:13, след което "червените" поведоха с 16:13 след атака на испанския разпределител Винсент Монфорт Миная, блокада на Теодор Тодоров и грешка на Георги Бъчваров от Дея. Въпреки прекъсването за Георги Димитров, последва успешен блок на Монфорт Миная и 17:13. ЦСКА запази аванса си до 21:18 след ас на Беик. В крайна сметка ЦСКА без проблеми спечели гейма с 25:19 след две грешки на влезлия като резерва за Дея Цветелин Цветанов последвани от нов блок на Теодор Тодоров и контра на Спас Байрев.

Третият гейм стартира равностойно до 4:4, след което ЦСКА поведе първо с 6:4, а след това с 9:5 след серия от сервиси на Теодор Тодоров. Въпреки тайм-аута за Георги Димитров и Дея, последва блокада на Винсент Монфорт Миная за 10:5. Бургазлии съумяха да намалят изоставането си до 8:10 след атака и ас на Цветелин Цветанов последвани от контра на Валентин Братоев, което пък накара на свой ред Александър Попов да вземе прекъсване за "червените". Сгрешен сервис на Цветанов и контра на Спас Байрев и 12:8 за армейците. Постепенно Дея спорт успя отново да стопи пасива си до 16:17 след няколко грешки на ЦСКА и контра на Цветелин Цветанов. Бургазлии дори изравниха при 17:17 след атака в аут на Спас Байрев. Равностойната борба между двата тима продължи до 20:20, след което Дея излезе напред в резултата с 21:20 след грешка на Николай Пенчев, а след това с 24:21 след блокада на Георги Братоев и силен ас на брат му Валентин. Сгрешен сервис на Валентин Братоев и страхотна контра на Пенчев и 24:23. След прекъсването за Георги Димитров и Дея, последва ас на Спас Байрев и 24:24. След ново равенство при 25:25, ЦСКА спечели гейма с 27:25 след две грешки в атака на Цветелин Цветанов от бургаския тим, а с това и мача с 3:0.

Най-резултатни за ЦСКА станаха Николай Пенчев (1 блок, 48% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +4) и Спас Байрев (3 аса и 39% ефективност в атака - +3) с 11 и 10 точки за победата.

За тима на Дея спорт Валентин Братоев реализира 14 точки (1 блок, 1 ас, 63% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +7), а Георги Бъчваров и влезлият като резерва Цветелин Цветанов завършиха с по 9 точки.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg