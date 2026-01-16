Нефтохимик обърна Берое и е на полуфинал efbet Купа България 2026 срещу Локомотив

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) са вторият отбор, който се класира на полуфинал на efbet Купа България 2026.

Бургазлии обърнаха Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 (19:25, 25:22, 25:18, 25:19) във втората 1/4-финална среща, която се игра в зала “СамЕлион” в Самоков.

Така утре на полуфинал ще се срещнат Нефтохимик и вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив), който в първата 1/4-финална среща срази Монтана с 3:0.

Волейболистите на Берое поведоха с 4:1 и 6:3 в началото на двубоя. Атака на Велизар Чернокожев и 7:4. Старозагорци поведоха с 11:7. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Контраатака на Николай Манчев и 15:11. Старозагорци дръпнаха с 19:14, след като Ади Османович атакува в аут. Берое спечели първата част с категоричното 25:19.

Възпитаниците на Мирослав Живков дръпнаха със 7:3. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Блокада на Мартин Кръстев изравни резултата при 11:11. Мирослав Живков взе прекъсване за Берое. Блокади на Рикардо Жуниор и на Мартин Кръстев и Нефтохимик поведе с 14:12. Две поредни единични блокада на Бранислав ханушек и равенство при 14:14. Блокада на Мартин Мечкаров и Берое поведе с 15:14. Дмитро Долгополов пусна технично за ново равенство 16:16. Атака на Мартин Кръстев и Нефтохимик поведе с 21:19. Мирослав Живков взе прекъсване за Берое. Ас на Ади Османович и 23:20 за Нефтохимик. Ади Османивич атакува в аут - 23:22. Мартин Кръстев атакува остро в центъра и бургазлии стигнаха до геймбол при 24:22. Единична блокада на Мартин Кръстев и Нефтохимик спечели второта част с 25:22.

Атака на Мартин Мечкаров изведе Берое напред с 5:2 в началото на третата част. Блокада на Стефан Чавдаров изравни резултата - 5:5. Грешки в атака на Пламен Шекерджиев и Мартин Мечкаров и Нефтохимик поведе с 8:6. Атака на Калоян Балабанов и Нефтохимик поведе с 15:11. Още 2 поредни успешни атака на Калоян Балабонов и 17:11. Единична блокада на Калоян Балабанов 18:11. Джеси Деланси атакува в аут и 21:14 за Нефтохимик. Атака в центъра на Мартин Кръстев и геймбол при 24:17. Пламен Шекерджиев сгреши начален удар и Нефтохимик спечели третата част с 25:18.

Ади Османович изведе Нефтохимик напред в четвъртата част с 8:4. Ас на Дмитро Долгополов и 10:5. Атака на Стефан Чавдаров в центъра и 12:7. Мартин Мечкаров атакува успешно за 10:13. Мартин Мечкаров атакува в аут и Нефтохимик дръпна със 17:14. Мирослав Живков взе прекъсване за Берое. Атака на Рикардо Жуниор и 21:15. Мощна атака на Ади Османович изведе бургазлии до мачбол при 24:19. Грешен начален удар на Велизар Чернокожев даде победата на Нефтохимик в четвъртата част с 25:20 и в мача с 3:1 гейма.

Най-полезен за Нефтохимик стана Рикардо Жуниор с 18 точки (6 блока!, 40% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +9), а Ади Османович добави още 14 точки (1 блок, 1 ас и 32% ефективност в атака - +5) за победата.

За тима на Берое Мартин Мечкаров реализира 16 точки (4 блока, 34% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +4). Бранислав Ханушек се отчете с 11, а Пламен Шекерджиев и Велизар Чернокожев завършиха с по 10 точки, но и това не помогна за успеха.

НЕФТОХМИК 2010 (БУРГАС) - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:1 (19:25, 25:22, 25:18, 25:19)

НЕФТОХМИК: Дмитро Долгополов 5, Ади Османович 14, Калоян Балабанов 11, Рикардо Жуниор 18, Стефан Чавдаров 10, Мартин Кръстев 8 - Симеон Добрев-либеро (Венцислав Рагин, Ясен Петров-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

БЕРОЕ: Николай Манчев 1, Велизар Чернокожев 10, Мартин Мечкаров 16, Пламен Шекерджиев 10, Бранислав Ханушек 11, Иван Латунов 2 - Петър Каракашев-либеро (Джеси Деланси 4, Махди Бентахер 3, Георги Тонев 1, Рангел Витеков)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.