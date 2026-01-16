Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик обърна Берое и е на полуфинал efbet Купа България 2026 срещу Локомотив

Нефтохимик обърна Берое и е на полуфинал efbet Купа България 2026 срещу Локомотив

  • 16 яну 2026 | 16:38
  • 2127
  • 1

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) са вторият отбор, който се класира на полуфинал на efbet Купа България 2026.

Бургазлии обърнаха Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 (19:25, 25:22, 25:18, 25:19) във втората 1/4-финална среща, която се игра в зала “СамЕлион” в Самоков.

Така утре на полуфинал ще се срещнат Нефтохимик и вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив), който в първата 1/4-финална среща срази Монтана с 3:0.

Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026
Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026

Волейболистите на Берое поведоха с 4:1 и 6:3 в началото на двубоя. Атака на Велизар Чернокожев и 7:4. Старозагорци поведоха с 11:7. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Контраатака на Николай Манчев и 15:11. Старозагорци дръпнаха с 19:14, след като Ади Османович атакува в аут. Берое спечели първата част с категоричното 25:19.

Възпитаниците на Мирослав Живков дръпнаха със 7:3. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Блокада на Мартин Кръстев изравни резултата при 11:11. Мирослав Живков взе прекъсване за Берое. Блокади на Рикардо Жуниор и на Мартин Кръстев и Нефтохимик поведе с 14:12. Две поредни единични блокада на Бранислав ханушек и равенство при 14:14. Блокада на Мартин Мечкаров и Берое поведе с 15:14. Дмитро Долгополов пусна технично за ново равенство 16:16. Атака на Мартин Кръстев и Нефтохимик поведе с 21:19. Мирослав Живков взе прекъсване за Берое. Ас на Ади Османович и 23:20 за Нефтохимик. Ади Османивич атакува в аут - 23:22. Мартин Кръстев атакува остро в центъра и бургазлии стигнаха до геймбол при 24:22. Единична блокада на Мартин Кръстев и Нефтохимик спечели второта част с 25:22.

Атака на Мартин Мечкаров изведе Берое напред с 5:2 в началото на третата част. Блокада на Стефан Чавдаров изравни резултата - 5:5. Грешки в атака на Пламен Шекерджиев и Мартин Мечкаров и Нефтохимик поведе с 8:6. Атака на Калоян Балабанов и Нефтохимик поведе с 15:11. Още 2 поредни успешни атака на Калоян Балабонов и 17:11. Единична блокада на Калоян Балабанов 18:11. Джеси Деланси атакува в аут и 21:14 за Нефтохимик. Атака в центъра на Мартин Кръстев и геймбол при 24:17. Пламен Шекерджиев сгреши начален удар и Нефтохимик спечели третата част с 25:18.

Ади Османович изведе Нефтохимик напред в четвъртата част с 8:4. Ас на Дмитро Долгополов и 10:5. Атака на Стефан Чавдаров в центъра и 12:7. Мартин Мечкаров атакува успешно за 10:13. Мартин Мечкаров атакува в аут и Нефтохимик дръпна със 17:14. Мирослав Живков взе прекъсване за Берое. Атака на Рикардо Жуниор и 21:15. Мощна атака на Ади Османович изведе бургазлии до мачбол при 24:19. Грешен начален удар на Велизар Чернокожев даде победата на Нефтохимик в четвъртата част с 25:20 и в мача с 3:1 гейма.

Най-полезен за Нефтохимик стана Рикардо Жуниор с 18 точки (6 блока!, 40% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +9), а Ади Османович добави още 14 точки (1 блок, 1 ас и 32% ефективност в атака - +5) за победата.

За тима на Берое Мартин Мечкаров реализира 16 точки (4 блока, 34% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +4). Бранислав Ханушек се отчете с 11, а Пламен Шекерджиев и Велизар Чернокожев завършиха с по 10 точки, но и това не помогна за успеха.

НЕФТОХМИК 2010 (БУРГАС) - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:1 (19:25, 25:22, 25:18, 25:19)

НЕФТОХМИК: Дмитро Долгополов 5, Ади Османович 14, Калоян Балабанов 11, Рикардо Жуниор 18, Стефан Чавдаров 10, Мартин Кръстев 8 - Симеон Добрев-либеро (Венцислав Рагин, Ясен Петров-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

БЕРОЕ: Николай Манчев 1, Велизар Чернокожев 10, Мартин Мечкаров 16, Пламен Шекерджиев 10, Бранислав Ханушек 11, Иван Латунов 2 - Петър Каракашев-либеро (Джеси Деланси 4, Махди Бентахер 3, Георги Тонев 1, Рангел Витеков)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

