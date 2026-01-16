Мартин Кръстев: Не изиграхме перфектен мач, но достатъчно добър за победата

Отборът на Нефтохимик 2010 (Берое) стана вторият полуфиналист в efbet Купа България 2026 след като в 1/4-финален сблъсък надви Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 гейма. Бургазлии ще срещнат на полуфинала в събота Локомотив Авиа (Пловдив), които по-рано през деня надвиха Монтана с 3:0.

Нефтохимик обърна Берое и е на полуфинал efbet Купа България 2026 срещу Локомотив

"Успяхме да се вдигнем емоционално. Знаем, че претърпяваме някои сривове в отбора и в играта ни. Но успяхме да се вдигнем и видяхме, че можем да задържим нивото. Не смятам, че изиграхме перфектен мач, но достатъчно за победата. Утре ни очаква тежък мач срещу Локомотив", заяви центърът на Нефтохимик Мартин Кръстев след мача.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg