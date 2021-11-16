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Чалханоолу: Индзаги ми звънеше по 3-4 пъти на ден, за да ида в Интер

  • 16 ноември 2021 | 16:57
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Чалханоолу: Индзаги ми звънеше по 3-4 пъти на ден, за да ида в Интер

Халфът Хакан Чалханоолу разказа защо е решил през лятото да смени Милан с Интер. "Договорът ми беше на път да изтече. Прекарах 4 години в Милан, уважавам всички, поддържам връзка с някои от играчите и имам отлични отношения с тези, които все още са там. Нямам разногласия с клуба. Но исках ново предизвикателство и го получих. Щастлив съм, че съм в Интер, който спечели Скудетото миналата година и играе в Шампионската лига", заяви турчинът пред “Скай Италия”.

Халфът каза още, че и старши треньорът на Интер Симоне Индзаги много е искал да го види в отбора. "Всички в Интер са много мили с мен. По време на Европейското първенство Индзаги ми звънеше по 3-4 пъти на ден. Той много искаше да се присъединя към отбора, както и ръководителите, които ми се обадиха и говореха за бъдещето ми в клуба. Искам да спечеля много трофеи с Интер", добави той.

Това лято 27-годишният футболист напусна Милан и се присъедини към Интер като свободен агент.

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