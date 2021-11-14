Казан спечели „зенитовското“ дерби в Санкт Петербург 🏐

Волейболистите на Зенит (Казан) спечелиха дербито на 7-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Алексей Вербов сразиха като гост Зенит (Санкт Петербург) с 3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:17) в „Сибур Арена“.

Дмитрий Волков заби 22 точки (1 ас, 4 блока, 57% ефективност в атака, 8 % перфектно и 27% позитивно посрещане - +17). Максим Михайлов добави 13 точки (1 ас, 1 блок, 37% ефективност в атака - +8). Алексей Кононов (1 блок, 71% ефективност в атака - +8) и Бартош Беднож (2 аса, 1 блок, 32% ефективност в атака, 18% перфектно и 43% позитивно посрещане - +4) добавиха по 11 точки за успеха на тима от Казан.

Егор Клюка, който игра като диагонал, бе най-резултатен за домакините от Санкт Петербург със 17 точки (1 блок, 43% ефективност в атака - +6).

Фьодор Воронков добави 13 точки (1 блок, 44% ефективност в атака, 21% перфектно и 46% позитивно посрещане - +5) .

Така Занит (Казан) поведе във временното класиране с актив от 19 точки (6 победи, загуба), а Зенит (Санкт Петербург) е 5-и с актив от 11 точки (4 победи, 3 загуби).

В следващия 8-и кръг Зенит (Казан) приема на 20 ноември Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов. Зенит (Санкт Петербург) гостува на Факел в Новий Уренгой на 19 ноември.

ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) – ЗЕНИТ (КАЗАН) 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 17:25)

ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ): Игор Кобзар 3, Егор Клюка 17, Тине Урнаут 11, Фьодър Воронков 13, Дмитрий Пашицкий 12, Иван Яковлев 9 – Женя Гребенников-либеро (Иван Подребинкин, Игор Колодинский)

Старши треньор: ТУОМАС САМЕЛВУО

ЗЕНИТ (КАЗАН): Мика Кристенсън 2, Максим Михайлов 13, Дмитрий Волков 22, Бартош Беднож 11, Артьом Волвич 9, Алексей Кононов 11 – Иля Фьодоров-либеро (Андрей Сурмачевский)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.

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