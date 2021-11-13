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  3. Константин Абаев: Феновете в Новосибирск ще викат за България на Мондиал 2022 🏐

Константин Абаев: Феновете в Новосибирск ще викат за България на Мондиал 2022 🏐

  • 13 ноември 2021 | 16:08
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Константин Абаев: Феновете в Новосибирск ще викат за България на Мондиал 2022 🏐

Разпределителят на Локомотив (Новосибирск) Константин Абаев има шанс да попадне в състава на Русия за световното първенство по волейбол за мъже, което ще се проведе в Русия през 2022 година.

Константин Абаев

Абаев, който преди години игра цял сезон за родни Монтана, говори пред клубния сайт за предстоящия Мондиал 2022.

„Феновете на волейбола ще имат възможност да видят на живо в Новосибирск двубоите между отборите на Полша, САЩ, България и Мексико. Това е отлична възможност да се гледат на живо двубои между класни съперници. Кого ще подкрепят феновете от Новосибирск? Смятам, че ще има много фенове, които ще подкрепят България.

Консантин Абаев

Старши треньор на Локомотив е Пламен Константинов. В треньорския щаб на клуба са още Петър Шопов, Венислав Наумов, а начело на младежкия отбор е Георги Петров.

Гледайте Лига на нациите, Шампионска лига, Световно клубно първенство, Световно първенство 2022 и още много волейбол на световно ниво в ефира на MAX Sport.

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