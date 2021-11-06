Резултати и голмайстори от 14-ия кръг на Северозапад
Днес се изиграха всички мачове от 14-ия кръг на Северозападната Трета лига. Спартак (Плевен) разгроми с 6:1 Ювентус, а Партизан (Червен бряг) също победи с 5 гола разлика Пещера (Галата). Вторият Локо (ГО) също постигна победа. Ето и всички резултати:
Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев II (Враца) 2:1
1:0-Кирил Димитров (22)
2:0-Георги Колев (35)
2:1-Христиан Петков (60)
Етър II (Велико Търново) - Бдин (Видин) 2:4
0:1-Ивайло Иванов (13)
0:2-Александър Соколов (20 д.)
0:3-Руслан Куанг (25)
1:3-Калоян Ненчев (58)
2:3-Димитър Колимечков (63)
2:4-Руслан Куанг (80)
Ювентус (Малчика) - Спартак (Плевен) 1:6
1:0-Александър Скорчев (17)
1:1-Клаубер Касио Сантана (30)
1:2-Клаубер Касио Сантана (33)
1:3-Кристиян Иванов (36)
1:4-Валентино Макавеев (57)
1:5-Виктор Иванов (63)
1:6-Преслав Антонов (74)
Локомотив (Дряново) - Локомотив (Мездра) 1:0
1:0-Николай Банов (80)
Севлиево (Севлиево) - Вихър (Славяново) 2:0
1:0-Стивиян Макавеев (51)
2:0-Илиян Трифонов (79)
Дреновец (Дреновец) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:0
1:0-Любомир Веселов (9)
2:0-Любомир Веселов (17)
Партизан (Червен бряг) - Пещера (Галата) 5:0
1:0-Калоян Тодоров (67 д.)
2:0-Петьо Славчев (71)
3:0-Милен Тонев (73)
4:0-Станислав Антонов (76)
5:0-Петьо Славчев (87)
Павликени (Павликени) - Академик (Свищов) 2:1
0:1-Лилян Маринов (8)
1:1-Йордан Йорданов (53)
2:1-Георги Христов (74)
Левски (Левски) – почива