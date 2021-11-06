Резултати и голмайстори от 14-ия кръг на Северозапад

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Днес се изиграха всички мачове от 14-ия кръг на Северозападната Трета лига. Спартак (Плевен) разгроми с 6:1 Ювентус, а Партизан (Червен бряг) също победи с 5 гола разлика Пещера (Галата). Вторият Локо (ГО) също постигна победа. Ето и всички резултати: Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев II (Враца) 2:1

1:0-Кирил Димитров (22)

2:0-Георги Колев (35)

2:1-Христиан Петков (60)



Етър II (Велико Търново) - Бдин (Видин) 2:4

0:1-Ивайло Иванов (13)

0:2-Александър Соколов (20 д.)

0:3-Руслан Куанг (25)

1:3-Калоян Ненчев (58)

2:3-Димитър Колимечков (63)

2:4-Руслан Куанг (80)



Ювентус (Малчика) - Спартак (Плевен) 1:6

1:0-Александър Скорчев (17)

1:1-Клаубер Касио Сантана (30)

1:2-Клаубер Касио Сантана (33)

1:3-Кристиян Иванов (36)

1:4-Валентино Макавеев (57)

1:5-Виктор Иванов (63)

1:6-Преслав Антонов (74)



Локомотив (Дряново) - Локомотив (Мездра) 1:0

1:0-Николай Банов (80)



Севлиево (Севлиево) - Вихър (Славяново) 2:0

1:0-Стивиян Макавеев (51)

2:0-Илиян Трифонов (79)



Дреновец (Дреновец) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:0

1:0-Любомир Веселов (9)

2:0-Любомир Веселов (17)



Партизан (Червен бряг) - Пещера (Галата) 5:0

1:0-Калоян Тодоров (67 д.)

2:0-Петьо Славчев (71)

3:0-Милен Тонев (73)

4:0-Станислав Антонов (76)

5:0-Петьо Славчев (87)



Павликени (Павликени) - Академик (Свищов) 2:1

0:1-Лилян Маринов (8)

1:1-Йордан Йорданов (53)

2:1-Георги Христов (74)



Левски (Левски) – почива