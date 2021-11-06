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  3. Резултати и голмайстори от 14-ия кръг на Северозапад

Резултати и голмайстори от 14-ия кръг на Северозапад

  • 6 ноември 2021 | 17:51
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Резултати и голмайстори от 14-ия кръг на Северозапад

Днес се изиграха всички мачове от 14-ия кръг на Северозападната Трета лига. Спартак (Плевен) разгроми с 6:1 Ювентус, а Партизан (Червен бряг) също победи с 5 гола разлика Пещера (Галата). Вторият Локо (ГО) също постигна победа. Ето и всички резултати:

Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев II (Враца) 2:1 
1:0-Кирил Димитров (22) 
2:0-Георги Колев (35) 
2:1-Христиан Петков (60) 

Етър II (Велико Търново) - Бдин (Видин) 2:4 
0:1-Ивайло Иванов (13) 
0:2-Александър Соколов (20 д.) 
0:3-Руслан Куанг (25) 
1:3-Калоян Ненчев (58) 
2:3-Димитър Колимечков (63) 
2:4-Руслан Куанг (80) 

Ювентус (Малчика) - Спартак (Плевен) 1:6 
1:0-Александър Скорчев (17) 
1:1-Клаубер Касио Сантана (30) 
1:2-Клаубер Касио Сантана (33) 
1:3-Кристиян Иванов (36) 
1:4-Валентино Макавеев (57) 
1:5-Виктор Иванов (63) 
1:6-Преслав Антонов (74) 

Локомотив (Дряново) - Локомотив (Мездра) 1:0 
1:0-Николай Банов (80) 

Севлиево (Севлиево) - Вихър (Славяново) 2:0 
1:0-Стивиян Макавеев (51) 
2:0-Илиян Трифонов (79) 

Дреновец (Дреновец) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:0 
1:0-Любомир Веселов (9) 
2:0-Любомир Веселов (17) 

Партизан (Червен бряг) - Пещера (Галата) 5:0 
1:0-Калоян Тодоров (67 д.) 
2:0-Петьо Славчев (71) 
3:0-Милен Тонев (73) 
4:0-Станислав Антонов (76) 
5:0-Петьо Славчев (87) 

Павликени (Павликени) - Академик (Свищов) 2:1 
0:1-Лилян Маринов (8) 
1:1-Йордан Йорданов (53) 
2:1-Георги Христов (74) 

Левски (Левски) – почива

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