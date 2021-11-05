Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) остават непобедени в Русия след 6 от 6

Воденият от бившия национален селекционер Пламен Константинов отбор на Локомотив (Новосибирск) остава непобеден в руската Суперлига, след като записа 6-а поредна победа. "Железничарите" удариха у дома коравия тим на Белогорие (Белгород) с 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) в изтеглен мач от 6-ия кръг на първенството, игран този следобед.

Така Локомотив е начело във временното класиране с 6 победи от 6 мача и 18 точки. В следващия 7-и кръг момчетата на Пламен Константинов са отново домакини, но на Кузбас (Кемерово). Срещата е следващата неделя (14 ноември).

Най-полезни за Локомотив станаха Илияс Куркаев (2 блока, 2 аса и 75% ефективност в атака) и Дражен Лубурич (2 аса и 58% ефективност в атака) с по 16 точки за победата.

За тима на Белогорие Мохамед Ал Хачдади реализира 11 точки (44% ефективност в атака).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) 3:0 (25:23, 25:19, 25:19)

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 1, Дражен Лубурич 16, Джон Перин 10, Алексей Родичев 7, Дмитрий Лизик 7, Илияс Куркаев 16 - Роман Мартинюк-либеро (Семьон Кривитченко, Игор Тисевич, Денис Черейский)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

БЕЛОГОРИЕ: Дмитрий Ковальов 1, Мохамед Ал Хачдади 11, Неманя Петрич 6, Павел Тетюхин 7, Игор Филипов 2, Алексей Самойленко 2 - Роман Брагин-либеро (Станислав Маслиев 2, Евгений Жоогов, Георгий Заболотников 2, Егор Сиденко 2)

Старши треньор: БОРИС КОЛЧИНС.

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