Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до 4-а поредна победа в Суперлигата на Русия

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до 4-а поредна победа в Суперлигата на Русия.

Бронзовите медалисти от 2021 и шампиони от 2020 година стигнаха до чист успех като гост на Енисей в Красноярск с 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) в мач от 4-ия кръг.

Националът Тодор Скримов игра цял мач за домакините от Енисей. Скримов реализира 11 точки (1 ас, 1 блок, 47% ефективност в атака, 13% перфектно и 35% позитивно посрещане - +2). Бившият диагонал на Монтана Кирил Клец се завърна в игра след контузия и бе най-резултатен за Енисей с 13 точки (1 ас, 52% ефективност в атака - +3).

Сръбският диагонал Дражен Лубурич заби 18 точки (3 аса, 65% ефективност в атака - +11) за успеха на Локомотив.

Канадският посрещач Джон Гордън Перин добави 11 точки (2 аса, 1 блок, 62% ефективност в атака, 20% перфектно и 33% позитивно посрещане - +7), а Алексей Родичев се отличи с 10 точки (83% ефективност в атака, 20% перфектно и 40% позитивно посрещане - +6).

Локомотив е лидер във временното класиране с пълен актив от 12 точки.

Енисей остава с актив от 3 точки.

В следващия 5-и кръг волейболистите на Локомотив, които са водени от Пламен Константинов и Петър Шопов приемат вицешампиона Зенит (Санкт Петербург) на 30 октомври, събота от 15,00 часа.

Тодор Скримов и съотборниците му от Енисей са домакини на АСК (Нижний Новгород) по същото време.

ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) – ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 0:3 (18:25, 21:25, 17:25)

ЕНИСЕЙ: Игор Коваликов 1, Кирил Клец 13, ТОДОР СКРИМОВ 11, Ян Ерещенко 4, Антон Максимов 4, Юрий Бражнюк – Александър Янутов-либеро (Максим Куликов 3)

Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ

Треньор: ЮРИЙ МАРИНИН

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 5, Дражен Лубурич 18, Алексей Родичев 10, Джон Гордън Перин 11, Илияс Куркаев 3, Дмитрий Лизик 7 – Роман Мартинюк-либеро (Семьон Кривитченко-либеро, Денис Черийски 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: ПЕТЪР ШОПОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЕНИСЕЙ - ЛОКОМОТИВ 0:3 - ТУК!!!

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