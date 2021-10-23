Обявиха съдиите за 1/8-финалите от Купата на България
БФС обяви съдиите, които ще ръководят мачовете от 1/8-финалите от Купата на България. Георги Кабаков ще свири срещата между Славия и Пирин (Благоевград), а Васимир Ел-Хатиб тази между Левски и Септември (Симитли). Станимир Тренчев пък ще отговаря за двубоя на ЦСКА - София с Арда. Ето и останалите назначения:
Локо (София) се завръща в "Надежда" за мача с Локо (Пловдив)
26 октомври 2021 г., вторник, 15:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Георги Владимиров Игнатов
26 октомври 2021 г., вторник, 19:00 ч.
ПФК Левски - Септември См
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Стоян Маринов Алексиев
27 октомври 2021 г., сряда, 16:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Пирин АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Стоян Христов Денев
27 октомври 2021 г., сряда, 19:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Атанас Петров Бозев
28 октомври 2021 г., четвъртък, 15:00 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Етър
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов
28 октомври 2021 г., четвъртък, 16:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Кольо Димитров Данев
28 октомври 2021 г., четвъртък, 19:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Арда
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Костадин Ангелов Гергинов