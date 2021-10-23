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18-годишният Марин Петков с два гола за Левски срещу Пирин (Блг), Бари добави още един за крайното 3:0
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  3. Обявиха съдиите за 1/8-финалите от Купата на България

Обявиха съдиите за 1/8-финалите от Купата на България

  • 23 октомври 2021 | 20:17
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Обявиха съдиите за 1/8-финалите от Купата на България

БФС обяви съдиите, които ще ръководят мачовете от 1/8-финалите от Купата на България. Георги Кабаков ще свири срещата между Славия и Пирин (Благоевград), а Васимир Ел-Хатиб тази между Левски и Септември (Симитли). Станимир Тренчев пък ще отговаря за двубоя на ЦСКА - София с Арда. Ето и останалите назначения:

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Локо (София) се завръща в "Надежда" за мача с Локо (Пловдив)

26 октомври 2021 г., вторник, 15:00 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Локомотив 1926 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков 
СН: Георги Владимиров Игнатов 

26 октомври 2021 г., вторник, 19:00 ч. 
ПФК Левски - Септември См 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров 
СН: Стоян Маринов Алексиев 

27 октомври 2021 г., сряда, 16:00 ч. 
ПФК Славия 1913 - ФК Пирин АД 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков 
СН: Стоян Христов Денев 

27 октомври 2021 г., сряда, 19:00 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов 
СН: Атанас Петров Бозев 

28 октомври 2021 г., четвъртък, 15:00 ч. 
ПФК Септември Сф - ФК Етър 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев 
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов 
СН: Николай Георгиев Ангелов 

28 октомври 2021 г., четвъртък, 16:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ОФК Локомотив Горна Оряховица 
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ: Благой Кирилов Манов 
СН: Кольо Димитров Данев 

28 октомври 2021 г., четвъртък, 19:00 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Арда 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Димитър Цолов Буров 
СН: Костадин Ангелов Гергинов 

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