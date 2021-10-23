Обявиха съдиите за 1/8-финалите от Купата на България

БФС обяви съдиите, които ще ръководят мачовете от 1/8-финалите от Купата на България. Георги Кабаков ще свири срещата между Славия и Пирин (Благоевград), а Васимир Ел-Хатиб тази между Левски и Септември (Симитли). Станимир Тренчев пък ще отговаря за двубоя на ЦСКА - София с Арда. Ето и останалите назначения:

Локо (София) се завръща в "Надежда" за мача с Локо (Пловдив)