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11-те на Черно море и Славия

  • 17 октомври 2021 | 15:52
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11-те на Черно море и Славия

Станаха ясни стартовите състави на Черно море и Славия. Двата отбора се изправят един срещу друг в сблъсък от 11-ия кръг на efbet Лига.

ЧЕРНО МОРЕ - СЛАВИЯ 0:0

Стартови състави: 

Черно море: 25. Иван Дюлгеров, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов, 6. Виктор Попов, 71. Васил Панайотов, 77. Стефан Велев, 15. Леандро Андраде, 17. Велислав Василев, 72. Родриго Енрике, 9. Евгений Сердюк 

Славия: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертам Томбак, 23. Емил Виячки, 55. Андреа Христов, 37. Венцислав Керчев, 17. Ерол Дост, 16. Кемело Нгуена, 7. Питър Макрилос, 88. Тони Тасев, 10. Радослав Кирилов, 11. Кристиан Добрев

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