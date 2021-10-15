Локомотив (Пд) 0:0 Арда

Отборите на Локомотив (Пловдив) и Арда (Кърджали) играят при резултат 0:0 в среща от 10-ия кръг на efbet Лига.

ЛОКОМОТИВ - АРДА 0:0

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: Лукас Рейдър, Милош Петрович, Кристиан Гомис, Олексий Биков, Петър Витанов, Лукас Салинас, Бирсент Карагарен, Йосип Томашевич, Венсан Марсел, Димитър Илиев, Георги Минчев;

АРДА: Иван Караджов, Милен Стоев, Спас Делев, Светослав Ковачев, Александър Георгиев, Алекс Петков, Пламен Крумов, Илия Юруков, Лъчезар Котев, Атанас Зехиров, Тонислав Йорданов;