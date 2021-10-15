Популярни
»

Гледай на живо

Пирин прекъсна негативната серия след успех над Ботев (Враца) - Отзивите след 3:1 в Благоевград
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пд) 0:0 Арда

Локомотив (Пд) 0:0 Арда

  • 15 октомври 2021 | 20:17
  • 4259
  • 14
Локомотив (Пд) 0:0 Арда

Отборите на Локомотив (Пловдив) и Арда (Кърджали) играят при резултат 0:0 в среща от 10-ия кръг на efbet Лига. 

ЛОКОМОТИВ - АРДА 0:0

Стартови състави: 

ЛОКОМОТИВ: Лукас Рейдър, Милош Петрович, Кристиан Гомис, Олексий Биков, Петър Витанов, Лукас Салинас, Бирсент Карагарен, Йосип Томашевич, Венсан Марсел, Димитър Илиев, Георги Минчев

АРДА: Иван Караджов, Милен Стоев, Спас Делев, Светослав Ковачев, Александър Георгиев, Алекс Петков, Пламен Крумов, Илия Юруков, Лъчезар Котев, Атанас Зехиров, Тонислав Йорданов;

Още от БГ Футбол

Фийни: Свършихме си работата по най-добрия начин

Фийни: Свършихме си работата по най-добрия начин

  • 15 окт | 20:16
  • 99
  • 0
Моралес: Сякаш не бяхме подготвени за началото на мача

Моралес: Сякаш не бяхме подготвени за началото на мача

  • 15 окт | 20:14
  • 119
  • 0
Пирин успя да се откъсне от последното място след добра игра и победа над Ботев (Враца)

Пирин успя да се откъсне от последното място след добра игра и победа над Ботев (Враца)

  • 15 окт | 19:55
  • 12060
  • 24
Христо Арангелов: Доволен съм не само от резултата, но и от играта, която показахме

Христо Арангелов: Доволен съм не само от резултата, но и от играта, която показахме

  • 15 окт | 18:58
  • 704
  • 0
Христо Янев: Напълно заслужена загуба, поздравявам Септември, играха добре

Христо Янев: Напълно заслужена загуба, поздравявам Септември, играха добре

  • 15 окт | 18:54
  • 901
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пирин успя да се откъсне от последното място след добра игра и победа над Ботев (Враца)

Пирин успя да се откъсне от последното място след добра игра и победа над Ботев (Враца)

  • 15 окт | 19:55
  • 12060
  • 24
Спортният министър: Биха ме, но съм добре, даже ям луканка

Спортният министър: Биха ме, но съм добре, даже ям луканка

  • 15 окт | 16:28
  • 23937
  • 64
ММС с официална позиция за дълговете на ЦСКА - София

ММС с официална позиция за дълговете на ЦСКА - София

  • 15 окт | 16:05
  • 22730
  • 76
Мъри: Дискриминират Левски, можем да стоим на 20 метра един от друг

Мъри: Дискриминират Левски, можем да стоим на 20 метра един от друг

  • 15 окт | 15:00
  • 19606
  • 76

Видео акценти

Уорън Фийни: Победата беше важна за нас, няма лесни мачове

БГ Футбол

Уорън Фийни: Победата беше важна за нас, няма лесни мачове
Станислав Костов направи резултата 3:1 в полза за Пирин срещу Ботев (Враца)

БГ Футбол

Станислав Костов направи резултата 3:1 в полза за Пирин срещу Ботев (Враца)
Преслав Йорданов отново изведе Пирин напред в резултата

БГ Футбол

Преслав Йорданов отново изведе Пирин напред в резултата
Пирин се откъсна от дъното след победа над Ботев (Враца) с 3:1

БГ Футбол

Пирин се откъсна от дъното след победа над Ботев (Враца) с 3:1
Антонио Георгиев възстанови равенството в края на първото полувреме

БГ Футбол

Антонио Георгиев възстанови равенството в края на първото полувреме
Гонсало Виейра остави Ботев (Враца) с 10 души в мача

БГ Футбол

Гонсало Виейра остави Ботев (Враца) с 10 души в мача