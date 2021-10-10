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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група

  • 10 октомври 2021 | 21:50
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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група

ББЛ А група 
Запад Фаб Файв – Правец – 52:49 
Изток Шабла – ИУ – 65:74 
Ънстопабъл – Светкавица – 73:96 
Шоутайм – Шумен -2 – 62:72 
Център Локомотив Горна Оряховица – Вихър Айтос – 72:75

ББЛ Б група 
Изток Шоутайм Б – Черноморец Балчик – 66:42 
Олд Файв – Калиакра – 80:36 
Спортбаскет IT – Светкавица Б – 71:62 
Консуматорите – Ънстопабъл Б – 70:79 
Юг Раковски – Казанлък – 66:70 
Олимпия Ямбол – Асеновец 2005 – 75:60 
Атлетик 95 Куклен – Хасково – 55:90 
Пловдив Мамбас – Рогош – 103:61 
Олд скул бойс – Майна таун –  58:71

Снимка: ББЛ

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