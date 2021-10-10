Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група
ББЛ А група
Запад Фаб Файв – Правец – 52:49
Изток Шабла – ИУ – 65:74
Ънстопабъл – Светкавица – 73:96
Шоутайм – Шумен -2 – 62:72
Център Локомотив Горна Оряховица – Вихър Айтос – 72:75
ББЛ Б група
Изток Шоутайм Б – Черноморец Балчик – 66:42
Олд Файв – Калиакра – 80:36
Спортбаскет IT – Светкавица Б – 71:62
Консуматорите – Ънстопабъл Б – 70:79
Юг Раковски – Казанлък – 66:70
Олимпия Ямбол – Асеновец 2005 – 75:60
Атлетик 95 Куклен – Хасково – 55:90
Пловдив Мамбас – Рогош – 103:61
Олд скул бойс – Майна таун – 58:71
Снимка: ББЛ