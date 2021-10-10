Монтана и Левски не се победиха

Монтана и Левски не се победиха в контролна среща в зала „Младост“. Мачът завърши наравно 2:2, а тайбрек не се игра. Привлеченият от Добруджа диагонал Жулиен Георгиев бе най-резултатен за домакините с 14 т. С толкова завърши за гостите Самуил Вълчинов. Във вторник двата отбора играят отново, но в столицата.



Монтана – Левски (София) 2:2 (20-25, 19-25, 25-19, 25-22)



Монтана: Димитър Калчев 12, Жулиен Георгиев 14, Стефан Чавдаров 7, Луис Видал 3, Максимилиян Талер 2, Виктор Рамон 3 (Любослав Симеонов 9, Георги Елчинов 3, Мартин Кръстев 3, Стефан Георгиев 1, Мартин Божилов-либеро, Методи Методиев-либеро). Треньор: Даниел Пеев.



Левски: Самуил Вълчинов 14, Гордън Люцканов 13, Светослав Гоцев 12, Владимир Станков 3, Боян Йорданов-кап. 10, Николай Захариев 7 (Владимир Гърков 2, Венцислав Антов, Владислав Иванов-либеро). Треньор: Андрей Жеков.