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Монтана и Левски не се победиха

  • 10 октомври 2021 | 01:12
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Монтана и Левски не се победиха

Монтана и Левски не се победиха в контролна среща в зала „Младост“. Мачът завърши наравно 2:2, а тайбрек не се игра. Привлеченият от Добруджа диагонал Жулиен Георгиев бе най-резултатен за домакините с 14 т. С толкова завърши за гостите Самуил Вълчинов. Във вторник двата отбора играят отново, но в столицата. 

Монтана – Левски (София) 2:2 (20-25, 19-25, 25-19, 25-22) 

Монтана: Димитър Калчев 12, Жулиен Георгиев 14, Стефан Чавдаров 7, Луис Видал 3, Максимилиян Талер 2, Виктор Рамон 3 (Любослав Симеонов 9, Георги Елчинов 3, Мартин Кръстев 3, Стефан Георгиев 1, Мартин Божилов-либеро, Методи Методиев-либеро). Треньор: Даниел Пеев. 

Левски: Самуил Вълчинов 14, Гордън Люцканов 13, Светослав Гоцев 12, Владимир Станков 3, Боян Йорданов-кап. 10, Николай Захариев 7 (Владимир Гърков 2, Венцислав Антов, Владислав Иванов-либеро). Треньор: Андрей Жеков.

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