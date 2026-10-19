Николай Желязков с уникално постижение!

Старши треньорът на Левски София Николай Желязков записа уникално постижение.

56-годишният специалист е първият треньор, който печели Суперкупата на България по волейбол за мъже 5 пъти.

Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

Първият си трофей за Суперкупата на България Николай Желязков печели през 2020 година с Нефтохимик 2010 (Бургас).

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Желязков триумфира със Суперкупата на България и през последните 4 поредни години със състава на Левски София - 2023, 2024, 2025 и 2026 година, което го прави абсолютен лидер в класацията.

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До момента Левски София (2023, 2024, 2025 , 2026) и Нефтохимик (2016, 2017, 2018, 2020) са печелили по 4 Суперкупи на България, а Хебър (Пазарджик) - 3 (2019, 2021 и 2022).

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Снимки: Борислав Трошев