Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Футболистите на Левски, които не взеха участие във вчерашния мач за Купата срещу Спартак (Плевен), спечелен с 2:0, направиха интензивно занимание днес на “Герена”.
В него на пълни обороти се включи халфът Акрам Бурас, който би трябвало да пътува с отбора за Пилзен, където “сините” ще се изправят в четвъртък срещу местния Виктория в двубой от основната фаза на Лига Европа.
Стивън Стоянчов, който вчера пропусна мача заради грип, днес бе на линия.
Отделно от групата тренираха Асен Митков и Мустава Сангаре. Двамата със сигурност остават извън сметките на треньора Хулио Веласкес за Чехия. Същото се отнася и за Ради Кирилов, който се подготвяше във фитнеса.