Олимпийски шампиони донесоха първа победа на Ястрежебски Венгел в Полша

Трима олимпийски шампиони с националния отбор на Франция от Токио 2021 бяха в основата за първата победа на шампиона на Полша Ястрежебски Венгел (Ястжембие-Здруй) в първия кръг на полската Plus Liga.

Бенжамен Тонюти, Стефан Бойер и Тревор Клевено имаха основен принос за новия си клуб Ястрежебски Венгел да се наложи категорично като гост над ЛУК (Любин) с 3:1 (25:15, 25:21, 21:25, 25:16) в мач от първия кръг.

Тревор Клевено заби 20 точки (2 блока, 50% ефективност в атака, 36% перфектно и 41% позитивно посрещане - +13) за победата, а Томаш Форнал добави още 16 точки (2 аса, 1 блок, 59% ефективност в атака, 47% перфектно и 59% позитивно посрещане - +14).

Стефан Бойер се отчете с 14 точки (6 блока, 31% ефективност в атака - +3).

Якуб Вашник заби 16 точки (1 /блок, 47% ефективност в атака, 13% перфектно и 30% позитивно посрещане) за Любин, а Бартош Филипяк добави 15 точки (44% ефективност в атака — 34).

ЛУК ЛЮБИН - ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ (ЯСТЖЕМБИЕ-ЗДРУЙ) 1:3 (15:25, 21:25, 25:21, 16:25)

ЛЮБИН: Гжегож Паяк 1, Бартош Филипяк 15, Якуб Вашник 16, Милан Катич 9, Ян Новаковски 8, Войчех Собала 8 — Дъстин Уотън-либеро (Шимон Ромач, Конрад Щайер 1, Шимон Грегорович-либеро, Якуб Пешко)

Старши треньор: ДАРИУШ ДАШКИЕВИЧ

ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ: Бенжамен Тонюти 1, Стефан Бойер 14, Тревор Клевено 20, Томаш Форнал 15, Лукаш Вишниевски 11, Юрий Гладир 8 — Якуб Попивчак-либеро (Ян Хадрава, Камил Стримшок)

Старши треньор: АНДРЕА ГАРДИНИ.