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ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

  • 19 окт 2026 | 17:37
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ЦСКА няма да отлага срещата си с Лудогорец от 12-ия кръг на efbet Лига, научи Sportal.bg. Това стана ясно след разговори между Маркус Гиздол и Валентин Илиев, които са преценили, че няма причина двубоят да не бъде игран по програма.

Той е предвиден за 26 октомври (понеделник) от 19:30 часа на националния стадион “Васил Левски”. Четири дни по-рано “червените” гостуват на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лига на конференциите.

Кръг по-късно пък се очаква "червените" да приключат с шампионатните си домакинства на Националния стадион и да се завърнат в своя дом - "Българска армия". Първият двубой на него ще е мач със Славия.

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