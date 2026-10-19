Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви, че ЦСКА ще открие новия стадион "Българска армия" срещу "белите" на 31 октомври, събота. По програма историческата среща трябваше да се проведе ден по-рано, но клубът от квартал "Овча купел" се е съгласил на промяна. По информация на Sportal.bg първият съдийски сигнал на обновения армейски дом ще прозвучи в 19:30 ч.

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"От ЦСКА помолиха мачът да бъде преместен и ние се съгласихме, разбира се. Казвал съм ви - славистката общност е най-културната. Сигурен съм, че ще се получи един празник, това си е празник на ЦСКА. Радващо е, че София най-накрая ще има един европейски стадион. България ще има! Свалям шапка на собственика на ЦСКА. Държавата не е дала 1 лев, човекът влага свои пари и ще остави нещо.

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При това - стадионът е отличен, всичко е изпипано. Не е като на разни колибари, дето хем с държавни пари им се построи, хем теренът крив, тук тече, там капе, това сбъркано, онова недовършено. При ЦСКА няма празно, всичко е топ. Собственикът на ЦСКА е първият човек в новата история на България, който направи такова нещо. Трябва да го аплодират не само цесекарите, но и цялата ни футболна общност", заяви босът на Славия пред Sportal.bg.

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