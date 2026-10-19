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Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

  • 19 окт 2026 | 17:25
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви, че ЦСКА ще открие новия стадион "Българска армия" срещу "белите" на 31 октомври, събота. По програма историческата среща трябваше да се проведе ден по-рано, но клубът от квартал "Овча купел" се е съгласил на промяна. По информация на Sportal.bg първият съдийски сигнал на обновения армейски дом ще прозвучи в 19:30 ч.

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"От ЦСКА помолиха мачът да бъде преместен и ние се съгласихме, разбира се. Казвал съм ви - славистката общност е най-културната. Сигурен съм, че ще се получи един празник, това си е празник на ЦСКА. Радващо е, че София най-накрая ще има един европейски стадион. България ще има! Свалям шапка на собственика на ЦСКА. Държавата не е дала 1 лев, човекът влага свои пари и ще остави нещо.

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При това - стадионът е отличен, всичко е изпипано. Не е като на разни колибари, дето хем с държавни пари им се построи, хем теренът крив, тук тече, там капе, това сбъркано, онова недовършено. При ЦСКА няма празно, всичко е топ. Собственикът на ЦСКА е първият човек в новата история на България, който направи такова нещо. Трябва да го аплодират не само цесекарите, но и цялата ни футболна общност", заяви босът на Славия пред Sportal.bg.

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