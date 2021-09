Адаптирано плуване #Train4Inclusive се проведе в София

На 25 септември 2021, в басейн Мадара на Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе #Train4Inclusive събитие по адаптирано плуване, в което взеха участие атлети с интелектуални затруднения. #Train4Inclusive се реализира от международен консорциум, включващ представители на България, Хърватия, Италия, Словения и Испания и има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения. Плувното събитие включваше 50м адаптирано плуване с партньор, както и водни забавления за участниците, които бяха разделени в две възрастови групи – под и над 17 години.

В следобедните часове се проведе и Нощ на спорта, като част от Европейска седмица на спорта, в която Асоциация за развитие на българския спорт взе участие с информационна шатра, в която сподели информация за актуални дейности на организацията. В спортното селище над 30 федерации и спортни клубове представиха дейността си чрез демонстрации и информационни материали, а АРБС обърна внимание на дейностите, реализирани по проектите Спортна Дипломатическа Академия, HEPOSI, SPORTolerance, Play’In Together, Active in Sport Again, GoSport и Art of Creative Thinking, съ-финансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Беше проведен и демонстративен мач по обединен баскетбол на Спешъл Олимпикс между отборите по Адаптиран басектбол на НСА Васил Левски и ДПЛУИ, гр. Баня, Карлово.

Европейска седмица на спорта #BeActive се организира за седма поредна година от Министерство на младежта и спорта. Между 23 и 30 септември всички желаещи ще имат възможността да станат част от най-големия спортен празник в Европа за любители. През 2021 г. мотото на Европейската седмица на спорта е "Време е да Бъдеш активен отново, нищо не може да те спре", а инициативите ще се проведат в София, Монтана, Видин и Враца. Тя има за цел да подпомогне личностното развитие на младите хора и подкрепи спортните им потребности. #BeActive е част от инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност на гражданите на ЕС. Национален координатор за България е ММС, съфинансиран по програма "Еразъм +" на Европейския съюз.

Посланици на Европейската седмица на спорта и тази година са успели български спортисти и талантливи млади състезатели. Това са олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, олимпийските шампионки от националния ансамбъл по художествена гимнастика Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Ерика Зафирова, Стефани Кирякова, европейската вицешампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн, джудистът Ивайло Иванов и сребърният медалист от Световното първенство по тенис за маса за хора с увреждания от 2018 г. Денислав Коджабашев.

Европейската седмица на спорта се реализира в партньорство със: Столична община, Фондация "София - европейска столица на спорта", Компания "Benefit Systems", Български червен кръст, Национална спортна академия "Васил Левски", Национален център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването, "Асоциация за развитието на българския спорт", "Метрополитен" ЕАД, FitSpo, Минерална вода Велинград, Dr. Witt, Off Line, Board Shop.