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Дунав (Русе) с поредно ново попълнение

  • 22 септември 2021 | 19:13
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Дунав (Русе) с поредно ново попълнение

Волейболният отбор на Дунав (Русе) представи поредното си ново попълнение. Това е диагоналът Петър Христосков, който през миналия сезон игра за ПСК Локомотив (Пловдив). 

„Представяме ви ново попълнение в нашите редици ! Това е Петър Христосков, който играе на поста диагонал, висок е 206см и е родом от град Пловдив. Той е юноша на Виктория Волей (Пловдив), преминал през Добруджа 07 (Добрич), Марек Юнион Ивкони (Дупница), както и Локомотив (Пловдив). Екипът на ВК "Дунав" му пожелава много здраве и много успехи със синята фланелка!“, написаха от ВК Дунав.

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