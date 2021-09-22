Обявиха съдиите за ЦСКА - София - Левски и Локо (Пд) - Ботев (Пд), Кабаков и на двата мача

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Станаха ясни съдийските назначения за деветия кръг в efbet Лига. Волен Чинков ще бъде главен съдия на дербито между ЦСКА - София и Левски. Георги Кабаков пък ще реферира на двубоя между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив). Ето всички наряди: 24, Сеп 2021 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Берое - ФК Арда ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Стоян Христов Денев 25, Сеп 2021 г. Събота 16:15 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Ботев АД ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Костадин Димитров Тановчев СН: Кольо Димитров Данев 25, Сеп 2021 г. Събота 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015 ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров СН: Петър Стоянов Петров 26, Сеп 2021 г. Неделя 16:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров 4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Георги Василев Йорданов 26, Сеп 2021 г. Неделя 19:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Диян Христов Вълков СН: Радан Василев Мирянов 27, Сеп 2021 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Пирин АД - ПФК Черно море ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Константин Делов Писков 27, Сеп 2021 г. Понеделник 19:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913 ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев СН: Евгени Георгиев Георгиев