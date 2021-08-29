Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Бърнли привлече универсален футболист от Олимпик Лион

Още от Футбол свят

Шотландия излиза без МакГин срещу Дания

Шотландия излиза без МакГин срещу Дания

  • 29 авг | 15:07
  • 217
  • 1
Байерн се разбра с РБ (Лайпциг) за Забитцер

Байерн се разбра с РБ (Лайпциг) за Забитцер

  • 29 авг | 15:00
  • 795
  • 1
Херта вярва в треньора Дардай въпреки загубите на старта

Херта вярва в треньора Дардай въпреки загубите на старта

  • 29 авг | 14:49
  • 381
  • 0
Илаиш Мориба е обявил на Барселона отбора, в който иска да иде, каталунците чакат оферта

Илаиш Мориба е обявил на Барселона отбора, в който иска да иде, каталунците чакат оферта

  • 29 авг | 14:34
  • 2186
  • 0
Гинтер и Хофман няма да преминат в Байерн, обяви шеф в Борусия (М)

Гинтер и Хофман няма да преминат в Байерн, обяви шеф в Борусия (М)

  • 29 авг | 12:58
  • 1060
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски най-накрая обяви дългоочаквания договор

Левски най-накрая обяви дългоочаквания договор

  • 29 авг | 11:20
  • 36691
  • 115
Лудогорец ще продължава победната си серия в Благоевград

Лудогорец ще продължава победната си серия в Благоевград

  • 29 авг | 07:02
  • 10858
  • 32
Вдъхновен ЦСКА - София слиза на морското равнище след еуфорията в Европа

Вдъхновен ЦСКА - София слиза на морското равнище след еуфорията в Европа

  • 29 авг | 07:10
  • 17518
  • 71
Oтбор от Испания има интерес към Божидар Краев

Oтбор от Испания има интерес към Божидар Краев

  • 29 авг | 13:32
  • 6525
  • 9
Успешен старт за НСА в женското футболно първенство

Успешен старт за НСА в женското футболно първенство

  • 29 авг | 12:47
  • 11620
  • 11

Видео акценти

Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:0

Футбол свят

Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:0
ПСВ Айндховен - Грьонинген 5:2

Футбол свят

ПСВ Айндховен - Грьонинген 5:2
Защитникът на Аугсбург Яго с майсторско изпълнение, но в грешната врата

Футбол свят

Защитникът на Аугсбург Яго с майсторско изпълнение, но в грешната врата
Фиорентина - Торино 2:1

Футбол свят

Фиорентина - Торино 2:1
Севиля се "спъна" в Елче

Футбол свят

Севиля се "спъна" в Елче
Марсилия - Сент Етиен 3:1

Футбол свят

Марсилия - Сент Етиен 3:1