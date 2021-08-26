Джони Велинов: Очаквах това нещо!

Легендата на ЦСКА Георги Велинов беше силно развълнуван след успеха на ЦСКА–София с 3:0 над Виктория Пилзен, който прати "червените" в групите на Лигата на Конференциите".

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"Очаквах това нещо и бях сигурен във футболистите и треньорите. Голяма радост за цяла България. Нямам думи, вълнението е голямо! Всички футболисти заслужават поздравления. Христо Стоичков е долу и е щастлив. Като човек, обичащ футбола, не мога да обясня радостта. Дано всичко в групата да бъде нормално".