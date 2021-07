Марк Кавендиш се доближи на една етапна победа от рекорда на легендата Еди Меркс на "Тур дьо Франс"

🦅 An aerial view of 🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish's win after an incredible lead-out from @deceuninck_qst.



🦅 Une vue aérienne de la victoire de 🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish après l'incroyable train @deceuninck_qst.#TDF2021 pic.twitter.com/4IHIIH3iRd