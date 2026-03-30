Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос се изправят срещу Панатинайкос тази вечер в супердерби от гръцкото първенство. Срещата от 23-ия кръг на Баскет лига в Telekom Center Athens в гръцката столица започва в 19:00 часа българско време.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Олимпиакос е убедителен лидер в класирането с 20 победи от 20 мача. Панатинайкос пък показва неочаквания колебания на вътрешната сцена и е с баланс 17-4 на втората позиция.

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Везенков и компания вече победиха веднъж в шампионата този сезон големия си противник. Грандът от Пирея нанесе на “зелените” и две поражения в Евролигата, като е с 11 поредни успеха срещу ПАО в най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент. На финала за купата на Гърция обаче Панатинайкос записа единствената си победа над Олимпиакос през сезона дотук.

Панатинайкос може да остане без Найджъл Хейс-Дейвис за супердербито с Олимпиакос

Снимки: Imago