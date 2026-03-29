Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
Балкански котки Берковица с убедителна победа в Перник срещу Валяците

  • 29 март 2026 | 18:36
  • 242
  • 0
Отборът на Балкански котки Берковица постигна убедителна победа с 43:12 като гост на Валяците Перник в Перник. Срещата бе част от втория кръг на първенството по ръгби 15 за мъже на България.

Треньорът на пернишкия тим Антонио Любенов коментира за БТА, че благодари на състезателите, които са успели да вземат участие в мача, тъй като отборът има сериозни кадрови проблеми. Част от играчите са с дълготрайни контузии от месеци, а други изтърпяват продължителни наказания.

“Доволен съм от мъжката игра на моите момчета. Поздравявам отбора на Берковица – все пак те са националните ни шампиони“, заяви Любенов.

Той припомни, че в предишния кръг Валяците са успели да победят Локомотив София, но достигането до положителен резултат днес е било трудно. По думите му Локомотив е победил състава на Национална спортна академия „Васил Левски“ в друг мач от кръга.

В следващия кръг перничани ще почиват по програма. Наставникът уточни, че на 3 май тимът гостува на НСА, а на 17 май приема  Габрово на стадион "Димитър Аврамов" в пернишкото с. Дивотино.

Цветостин Цветков от състава на Балкански котки заяви, че победата е напълно заслужена. Той отбеляза, че отборът е започнал подготовката си рано, като са провеждали тренировки както в София, така и в Берковица.

“Въпреки че в последния момент имахме кадрови проблеми, по-млади момчета влязоха в игра и успяхме да покажем това, в което сме най-добри“, каза Цветков.

Той допълни, че в първия кръг отборът е почивал по програма и именно с днешния мач в Перник са открили сезона. В следващия кръг Балкански котки ще приемат НСА.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Бяла надви Етър 64 в дербито между лидерите, Сливница завърши сезона на петото място

Бяла надви Етър 64 в дербито между лидерите, Сливница завърши сезона на петото място

  • 29 март 2026 | 16:59
  • 944
  • 0
Каруана: Вече съм печелил Турнира на претендентите като аутсайдер

Каруана: Вече съм печелил Турнира на претендентите като аутсайдер

  • 29 март 2026 | 13:12
  • 636
  • 0
Хикару Накамура: Не съм фаворит, четирима могат да спечелят Турнира на претендентите

Хикару Накамура: Не съм фаворит, четирима могат да спечелят Турнира на претендентите

  • 29 март 2026 | 11:13
  • 1547
  • 0
Повече кризи отколкото титли: поредният провал на бившия герой Тайгър Уудс

Повече кризи отколкото титли: поредният провал на бившия герой Тайгър Уудс

  • 29 март 2026 | 08:33
  • 4367
  • 0
Йоана Илиева спечели сребро на Световната купа по фехтовка в Ташкент

Йоана Илиева спечели сребро на Световната купа по фехтовка в Ташкент

  • 28 март 2026 | 17:48
  • 669
  • 0
Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

  • 28 март 2026 | 08:44
  • 8132
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 19169
  • 25
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 27105
  • 228
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 7718
  • 19
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 175
  • 0
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 28109
  • 56
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 5592
  • 7