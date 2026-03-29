Балкански котки Берковица с убедителна победа в Перник срещу Валяците

Отборът на Балкански котки Берковица постигна убедителна победа с 43:12 като гост на Валяците Перник в Перник. Срещата бе част от втория кръг на първенството по ръгби 15 за мъже на България.

Треньорът на пернишкия тим Антонио Любенов коментира за БТА, че благодари на състезателите, които са успели да вземат участие в мача, тъй като отборът има сериозни кадрови проблеми. Част от играчите са с дълготрайни контузии от месеци, а други изтърпяват продължителни наказания.

“Доволен съм от мъжката игра на моите момчета. Поздравявам отбора на Берковица – все пак те са националните ни шампиони“, заяви Любенов.

Той припомни, че в предишния кръг Валяците са успели да победят Локомотив София, но достигането до положителен резултат днес е било трудно. По думите му Локомотив е победил състава на Национална спортна академия „Васил Левски“ в друг мач от кръга.

В следващия кръг перничани ще почиват по програма. Наставникът уточни, че на 3 май тимът гостува на НСА, а на 17 май приема Габрово на стадион "Димитър Аврамов" в пернишкото с. Дивотино.

Цветостин Цветков от състава на Балкански котки заяви, че победата е напълно заслужена. Той отбеляза, че отборът е започнал подготовката си рано, като са провеждали тренировки както в София, така и в Берковица.

“Въпреки че в последния момент имахме кадрови проблеми, по-млади момчета влязоха в игра и успяхме да покажем това, в което сме най-добри“, каза Цветков.

Той допълни, че в първия кръг отборът е почивал по програма и именно с днешния мач в Перник са открили сезона. В следващия кръг Балкански котки ще приемат НСА.