Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  "Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
Слушай на живо
Слушай на живо: Индонезия - България

Шампионски трофей и златни медали ще има за победителя на турнира FIFA Series 2026. Засега обаче организаторите на състезанието в Джакарта не показват нито купата, нито индивидуалните отличия. Със сигурност обаче е предвидена церемония по награждаване след финала между България и Индонезия, който започва в 16:00 часа българско време.

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му
При равенството след изтичане на редовното време победителят ще бъде определен след дузпи, като националният отбор не е стигал до тази развръзка от историческия осминафинал срещу Мексико на Мондиал'94.

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"
На първото издание на FIFA Series през 2024 година, когато "лъвовете" участваха в Баку, нямаше нито купа, нито се изпълняваха дузпи, въпреки че България и Азербайджан завършиха надпреварата с напълно равни показатели.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Божинов: Италия ме превърна в човека, който съм

  • 29 март 2026 | 23:52
Беларус с Ебонг победи Армения в контрола, Лапоухов остана на пейката

  • 29 март 2026 | 20:51
Иван Иванов: Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой

  • 29 март 2026 | 20:47
Миньор остана без треньор

  • 29 март 2026 | 20:35
Пирин засили Беласица към аматьорите

  • 29 март 2026 | 20:27
8 гола във Втора лига днес

  • 29 март 2026 | 20:20
Виж всички

Водещи Новини

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

  • 30 март 2026 | 04:10
Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

  • 30 март 2026 | 03:21
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
