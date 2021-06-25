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17 юноши се събират за подготовка за лятото в Самоков

  • 25 юни 2021 | 10:53
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17 юноши се събират за подготовка за лятото в Самоков

17 играчи ще се включат в подготовката на юношеския национален отбор по баскетбол за мачовете в Европа това лято. ФИБА още не е определила града домакин на Европейския чалънджър за тази възраст, но се знае, че националите са в поток с Румъния, Унгария, Украйна, Ирландия, Словакия и Швейцария. Турнирът е между 3 и 8 август.

Даниел Клечков и Стойо Чолаков ще съберат избраниците си на 12 юли в Самоков. Тимът ще се готви под надзора на консултанта Петко Делев.

Състав на България: Любомир Керемедчиев (Черно море Тича), Михаил Комбаков (Берое), Георги Герганов (Тунджа), Красимир Петров (Левски), Томас Читадзе (Черноморец), Никола-Александър Жеков (БУБА Баскетбол), Николай Нинов (Тунджа), Симеон Димитров (Германия), Кръстомир Михов (Академик Пловдив), Денис Камбуров (БУБА Баскетбол), Виктор Гергов (ЦСКА), Христо Бъчков (Рилски спортист), Иван Борисов (Германия), Андон Вачев (Тунджа), Младен Георгиев (Берое), Иван Спиров (Черно море Тича), Алекс Ковачев (Австралия).

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