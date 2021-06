Легендата на екстремния кайтсърф идва в България

Един от най-ексцентричните кайтсърфисти Ник Джейкъбсън ще посети страната ни на 26 и 27 юни. Кайтсърфистът ще бъде специален гост на Burgas Kite Cup 2021, част от Extreme week, който ще се проведе на плаж „Атанасовска коса“ в един от най-екстремните уикенди по родното Черноморие.

34-годишният професионален кайтсърфист е роден в Дания, но прекарва голяма част от живота си в Кейптаун. Известен е със своя свободен стил на каране, сърфирайки не само във вода, а скачайки от високоетажни сгради в нея. От Европа до Южна Америка, каскадите му по градски обекти го правят един от истинските пионери в този спорт с репутацията на човек, скачащ от места, които никой друг не би посмял да приближи.

На 19 февруари 2017 г. в Кейптаун, Южна Африка, по време на сесия с ветрове от 40 възела, Ник скача до 28,6 метра височина за 8,5 секунди, което го прави световен рекордьор в дисциплината „най-висок скок с хвърчило“. Настоящият рекордьор е Мартен Хегер с 34,8 м. През 2020 г. печели сребърния медал на Red Bull King of the Air, заедно с наградата на Mystic Most Extreme Move за емблематичния си трик, който му донесе 9/10 точки.

Преди няколко години мечтата на Ник да скочи с хвърчило от върха на емблематичния 321-метров Burj Al Arab в Дубай, единственият седемзвезден хотел в света и един от най-високите хотели в света, се сбъдва със съдействието на Ричард Брансън. През 2017 година Ник става първи на Red Bull King of the Air.

Най-старата кайтсърф регата у нас Burgas Kite Cup, която е част от Extreme week, се организира от Бургаски морски клуб, община Бургас и се провежда от 2006 г. в морския град. В нея през годините специални гости са били много световноизвестни спортисти на кайт сцената, като Aaрън Хадлоу, Еъртън Козолино, Aлександро Клементе.

На 15-ото юбилейно издание на състезанието един от най-екстремните кайтъри в момента Ник Джейкъбсън ще направи няколко демонстрации в Бургас. Организаторите предвиждат и специална лекция на тема "Премереният риск и безопасността във водата", която ще запознае младите кайтсърфисти как да се съобразяват със средата на каране и с метеорологичните условия. На събитието очакваме да видим и непобедимата легенда на българския кайтсърфинг - Красимир Карталов, състезател на Бургаски морски клуб.

Ник Джейкъбсън е част от отборите на North Kiteboarding и Мystic, а при посещението си у нас, заедно с Surf Shop Burgas, ще представи най-новото кайт оборудване от марките за 2021 г.

Снимки: northkb.com