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Борци от 34 държави идват за Европейското при кадетите в Самоков

  • 11 юни 2021 | 09:11
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Борци от 34 държави идват за Европейското при кадетите в Самоков

Борци от 34 държави идват за европейското при кадетите в Самоков, което е от 14 до 20 юни.

На тепиха ще излязат младите таланти от Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Белгия, Беларус, Хърватска, Чехия, Испания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, УНгария, Израел, Италия, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Македония, Холандия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Швейцария, Словакия, Швеция, Турция, Украйна и България.

Следват съставите:

кадети, Свободен стил:

 45 кг    Димитър Бисерков    "Би Риал", Сандански

48 кг    Серджан Юсеинов    АСК "Сливен", Сливен

51 кг    Габриеле Кондев    АСК "Сливен", Сливен

55 кг    Умут Сабриев    "Дан Колов", Севлиево

60 кг    Калоян Атанасов    "Берое", Стара Загора

65 кг    Дянко Дянков    "Берое", Стара Загора

71 кг    Слави Стаменов    "Би Риал", Сандански

80 кг    Радомир Стоянов    "Берое", Стара Загора

92 кг    Сали Салиев    "Олимпиец", Търговище

110 кг    Георги Станков    "Локомотив", Пловдив 

кадети, класически стил

45 кг    Йордан Топалов    "Левски", София

48 кг    Кристиян Борисов    "Миньор", Перник

51 кг    Борислав Кирилов    "Надежда-Оряхово-2014", Оряхово

55 кг    Александър Димитров    "Атлетик", Пловдив

60 кг    Иван Костов    "Ботев-93", Враца

65 кг    Ашот Погосян    "ЦСКА-Вл.Стойчев", София

71 кг    Димитър Рачев    "Бургас", Бургас

80 кг    Андрей Атанасов    "Олимпиец-Ат.Комшев", Карнобат

92 кг    Антоан Мотовски    "Плевен", Плевен

110 кг    Максим Петров    "Локомотив-93", Варна

 Кадетки

        43 кг    Красимира Димитрова    "Плевен", Плевен

46 кг    Яна Димитрова    "Плевен", Плевен

49 кг    Никол Крумова    "Ботев-93", Враца

53 кг    Несрин Сюлейманова    "Черноморец-св.борба", Бургас

57 кг    Галина Иванова    "Станка Златева", Сливен

61 кг    Софи Тенева    "Станка Златева", Сливен

65 кг    Гергана Стоянова    "Левски", София

69 кг    Даниела Бръснарова    "Левски", София

73 кг    Ванеса Георгиева    "Берое", Стара Загора

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