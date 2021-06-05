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Халф на Аталанта: Има много по-силни от Роналдо в Серия “А”, Муриел би могъл да играе в Барса

  • 5 юни 2021 | 18:27
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Халф на Аталанта: Има много по-силни от Роналдо в Серия “А”, Муриел би могъл да играе в Барса

Атакуващият халф на Аталанта Руслан Малиновски призна, че според него в Серия “А” има много по-силни играчи от суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо. Украинският национал сподели още, че се възхищава на своя съотборник Луис Муриел, а сред противниковите футболисти му харесва Пьотър Жиелински от Наполи.

“Кой е най-силният футболист в Серия “А”, срещу когото съм играл? Трудно е да кажа, но няма да посоча Роналдо. В Серия “А” има много по-силни играчи от него. Мога да кажа кой е най-силният футболист, с когото съм играл. Това е Муриел, който е невероятен играч. Ако нещата бяха се случили по различен начин, той можеше да играе за отбор като Барселона. Трудно е да се каже защо не стана така. Може би става въпрос за неговия характер, ако беше по-сериозен... Той обаче е душата на съблекалнята, винаги се усмихва и пуска музика. Ако си говорим за противниковите играчи, много ми харесва Жиелински от Наполи. Мисля, че той е доста силен футболист. Той е подвижен, техничен и умен играч. Много трудно се играе срещу него. Всъщност, в Серия “А” има много силни футболисти, но на мен ми харесва Жиелински”, коментира Малиновски за канала Вацко Live в YouTube.

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