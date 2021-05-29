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Люси Киров обяви: Напускам Нефтохимик, работи ми се

  • 29 май 2021 | 10:09
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Люси Киров обяви: Напускам Нефтохимик, работи ми се

Людмил Киров обяви, че със сигурност се разделя с Нефтохимик. Русенският специалист добави, че има огромно желание за работа и чака оферти. Припомняме, че преди броени дни той спаси "шейховете" от изпадане в Трета лига. "Да, вярно е - напускам. Договорът ми изтече и няма да подписвам нов. Благодаря на всички, които ме подкрепиха в труден момоент. Никой не вярваше, че Нефтохимик ще оцелее, но успяхме. Сега чакам нови предизвикателства, работи ми се много", каза Киров пред "Котаспорт".

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