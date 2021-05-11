Най-важните цифри от сезон 2020/21 в снукъра
World Snooker Tour публикува няколко интересни факти от изминалия сезон 2020/21 в снукъра.
Най-много титли
- Джъд Тръмп - 5
- Марк Селби - 3
- Нийл Робъртсън и Кайрън Уилсън- 2
Най-много финали
- Джъд Тръмп - 7
- Рони О'Съливан - 5
- Нийл Робъртсън и Марк Селби - 4
- Джак Лисовски - 3
Най-много изиграни фрейма
- Джъд Тръмп - 643
- Кайрън Уилсън - 626
- Марк Селби - 619
- Стюърт Бингам - 456
- Джон Хигинс - 452
Най-много спечелени фрейма
- Джъд Тръмп - 415
- Марк Селби - 362
- Кайрън Уилсън - 356
- Джон Хигинс - 276
- Стюърт Бингам - 260
Най-много изиграни удари
- Джъд Тръмп - 15 798
- Марк Селби - 15 391
- Кайрън Уилсън - 14 684
- Стюърт Бингам - 11 233
- Джон Хигинс - 10 687
Най-много сенчъри брейка
- Джъд Тръмп - 90
- Кайрън Уилсън - 74
- Нийл Робъртсън - 72
- Марк Селби - 63
- Стюърт Бингам - 50
Най-много брейкове над 50
- Джъд Тръмп - 303
- Кайрън Уилсън - 260
- Марк Селби - 258
- Джон Хигинс - 190
- Рони О'Съливан - 189