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Най-важните цифри от сезон 2020/21 в снукъра

  • 11 май 2021 | 17:47
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Най-важните цифри от сезон 2020/21 в снукъра

World Snooker Tour публикува няколко интересни факти от изминалия сезон 2020/21 в снукъра.

Най-много титли

  1. Джъд Тръмп - 5
  2. Марк Селби - 3
  3. Нийл Робъртсън и Кайрън Уилсън- 2

Най-много финали

  1. Джъд Тръмп - 7
  2. Рони О'Съливан - 5
  3. Нийл Робъртсън и Марк Селби - 4
  4. Джак Лисовски - 3

Най-много изиграни фрейма

  1. Джъд Тръмп - 643
  2. Кайрън Уилсън - 626
  3. Марк Селби - 619
  4. Стюърт Бингам - 456
  5. Джон Хигинс - 452

Най-много спечелени фрейма

  1. Джъд Тръмп - 415
  2. Марк Селби - 362
  3. Кайрън Уилсън - 356
  4. Джон Хигинс - 276
  5. Стюърт Бингам - 260

Най-много изиграни удари

  1. Джъд Тръмп - 15 798
  2. Марк Селби - 15 391
  3. Кайрън Уилсън - 14 684
  4. Стюърт Бингам - 11 233
  5. Джон Хигинс - 10 687

Най-много сенчъри брейка

  1. Джъд Тръмп - 90
  2. Кайрън Уилсън - 74
  3. Нийл Робъртсън - 72
  4. Марк Селби - 63
  5. Стюърт Бингам - 50

Най-много брейкове над 50

  1. Джъд Тръмп - 303
  2. Кайрън Уилсън - 260
  3. Марк Селби - 258
  4. Джон Хигинс - 190
  5. Рони О'Съливан - 189

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