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  3. Станаха ясни съдиите за следващия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдиите за следващия кръг на Втора лига

  • 3 май 2021 | 17:26
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Станаха ясни съдиите, които ще ръководят срещите от 31-ия кръг на Втора лига. Програмата откриват Локо (София) и Янтра на 6 май, а последният мач ще е между Пирин и Септември (София) два дни по-късно. Ето какви са и нарядите:

Обявиха съдиите за ЦСКА 1948 - ЦСКА-София, Ботев Пд - Левски и Лудогорец - Локо Пд
Обявиха съдиите за ЦСКА 1948 - ЦСКА-София, Ботев Пд - Левски и Лудогорец - Локо Пд

6, Май 2021 г. Четвъртък 15:00 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ОФК Янтра 2019 
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Павлета Веселинова Рашкова 
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров 
СН: Николай Георгиев Нанев

7, Май 2021 г. Петък 13:45 ч. 
Миньор - Хебър 1918 
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Александър Христов Апостолов 
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов 
СН: Иван Богданов Кюркчиев

7, Май 2021 г. Петък 18:00 ч. 
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II 
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марин Иванов Бонев 
4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов 
СН: Антон Янков Терзиев

7, Май 2021 г. Петък 18:00 ч. 
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Созопол 
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов 
СН: Йордан Иларионов Дурчев

8, Май 2021 г. Събота 18:00 ч. 
ФК Литекс - ФК Струмска слава 1927 
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Янко Георгиев Чакъров 
4-ТИ: Никола Павлов Петров 
СН: Камен Михайлов Алексиев

8, Май 2021 г. Събота 18:00 ч. 
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Септември См 
ГС: Николай Руменов Рамунски АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Стоян Иванов Стоянов 
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов 
СН: Йордан Веселинов Гулев

8, Май 2021 г. Събота 20:30 ч. 
ФК Пирин АД - ПФК Септември Сф 
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Томиславов Русев 
4-ТИ: Петър Григоров Григоров 
СН: Георги Иванов Хаджийски 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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