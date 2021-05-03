Станаха ясни съдиите за следващия кръг на Втора лига
Станаха ясни съдиите, които ще ръководят срещите от 31-ия кръг на Втора лига. Програмата откриват Локо (София) и Янтра на 6 май, а последният мач ще е между Пирин и Септември (София) два дни по-късно. Ето какви са и нарядите:
Обявиха съдиите за ЦСКА 1948 - ЦСКА-София, Ботев Пд - Левски и Лудогорец - Локо Пд
6, Май 2021 г. Четвъртък 15:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ОФК Янтра 2019
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Николай Георгиев Нанев
7, Май 2021 г. Петък 13:45 ч.
Миньор - Хебър 1918
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Иван Богданов Кюркчиев
7, Май 2021 г. Петък 18:00 ч.
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов
СН: Антон Янков Терзиев
7, Май 2021 г. Петък 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Созопол
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
8, Май 2021 г. Събота 18:00 ч.
ФК Литекс - ФК Струмска слава 1927
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Камен Михайлов Алексиев
8, Май 2021 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Септември См
ГС: Николай Руменов Рамунски АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Йордан Веселинов Гулев
8, Май 2021 г. Събота 20:30 ч.
ФК Пирин АД - ПФК Септември Сф
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Томиславов Русев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Георги Иванов Хаджийски
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.