Станаха ясни съдиите за следващия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдиите, които ще ръководят срещите от 31-ия кръг на Втора лига. Програмата откриват Локо (София) и Янтра на 6 май, а последният мач ще е между Пирин и Септември (София) два дни по-късно. Ето какви са и нарядите:

Обявиха съдиите за ЦСКА 1948 - ЦСКА-София, Ботев Пд - Левски и Лудогорец - Локо Пд

6, Май 2021 г. Четвъртък 15:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ОФК Янтра 2019

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Николай Георгиев Нанев

7, Май 2021 г. Петък 13:45 ч.

Миньор - Хебър 1918

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов

СН: Иван Богданов Кюркчиев

7, Май 2021 г. Петък 18:00 ч.

Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов

СН: Антон Янков Терзиев

7, Май 2021 г. Петък 18:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Созопол

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Йордан Иларионов Дурчев

8, Май 2021 г. Събота 18:00 ч.

ФК Литекс - ФК Струмска слава 1927

ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Янко Георгиев Чакъров

4-ТИ: Никола Павлов Петров

СН: Камен Михайлов Алексиев

8, Май 2021 г. Събота 18:00 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - Септември См

ГС: Николай Руменов Рамунски АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов

СН: Йордан Веселинов Гулев