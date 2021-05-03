Обявиха съдиите за ЦСКА 1948 - ЦСКА-София, Ботев Пд - Левски и Лудогорец - Локо Пд
Съдийската комисия назначи Георги Давидов за рефер на двубоя между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София, който е от 28-ия кръг (първа шестица) на efbet Лига. Той обаче може да бъде отложен, тъй като домакините са с 11 футболисти, диагностицирани с коронавирус. Лудогорец - Локо Пд е поверен на Ивайло Стоянов, а Ботев (Пловдив) - Левски - на Васимир Маруан Ел-Хатиб.
Съдийски назначения за мачовете от 28-ия кръг на Първа лига:
6 май 2021 г. четвъртък от 17:30 часа
ПФК Монтана 1921 - ФК Етър
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Йордан Динков Сталев
6 май 2021 г. четвъртък от 19:45 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Георги Валентинов Стамболджиев
АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
7 май 2021 г. петък от 17:30 часа
ПФК Берое - ФК Арда
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Кирил Петков Йорданов
7 май 2021 г. петък от 20:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
ВАР: Георги Юлиянов Иванов
АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Йордан Костадинов Иванов
8 май 2021 г. събота от 17:45 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Георги Спасов Славов
9 май 2021 г. неделя от 18:30 часа
ПФК Черно море - ФК Царско село 2015
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
9 май 2021 г. неделя от 20:45 часа
ПФК Ботев - ПФК Левски
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Костадин Георгиев Стоичков