Обявиха съдиите за ЦСКА 1948 - ЦСКА-София, Ботев Пд - Левски и Лудогорец - Локо Пд

Съдийската комисия назначи Георги Давидов за рефер на двубоя между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София, който е от 28-ия кръг (първа шестица) на efbet Лига. Той обаче може да бъде отложен, тъй като домакините са с 11 футболисти, диагностицирани с коронавирус. Лудогорец - Локо Пд е поверен на Ивайло Стоянов, а Ботев (Пловдив) - Левски - на Васимир Маруан Ел-Хатиб.



Съдийски назначения за мачовете от 28-ия кръг на Първа лига:



6 май 2021 г. четвъртък от 17:30 часа



ПФК Монтана 1921 - ФК Етър



ГС: Георги Кънчев Димитров

АС1: Петър Велизаров Митрев

АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Йордан Динков Сталев



6 май 2021 г. четвъртък от 19:45 часа



ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца



ГС: Владимир Вълков Вълков

АС1: Георги Валентинов Стамболджиев

АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



7 май 2021 г. петък от 17:30 часа



ПФК Берое - ФК Арда



ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

ВАР: Радослав Петров Гидженов

АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Кирил Петков Йорданов

7 май 2021 г. петък от 20:00 часа



ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Георги Йорданов Дойнов

АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев

ВАР: Георги Юлиянов Иванов

АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Йордан Костадинов Иванов



8 май 2021 г. събота от 17:45 часа



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Иво Николаев Колев

АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Георги Спасов Славов

9 май 2021 г. неделя от 18:30 часа



ПФК Черно море - ФК Царско село 2015



ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров

СН: Ахмед Яшар Ахмед



9 май 2021 г. неделя от 20:45 часа



ПФК Ботев - ПФК Левски



ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Костадин Георгиев Стоичков