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Обявиха съдиите за ЦСКА 1948 - ЦСКА-София, Ботев Пд - Левски и Лудогорец - Локо Пд

  • 3 май 2021 | 16:32
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Обявиха съдиите за ЦСКА 1948 - ЦСКА-София, Ботев Пд - Левски и Лудогорец - Локо Пд

Съдийската комисия назначи Георги Давидов за рефер на двубоя между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София, който е от 28-ия кръг (първа шестица) на efbet Лига. Той обаче може да бъде отложен, тъй като домакините са с 11 футболисти, диагностицирани с коронавирус. Лудогорец - Локо Пд е поверен на Ивайло Стоянов, а Ботев (Пловдив) - Левски - на Васимир Маруан Ел-Хатиб.

Съдийски назначения за мачовете от 28-ия кръг на Първа лига: 

6 май 2021 г. четвъртък от 17:30 часа 

ПФК Монтана 1921 - ФК Етър 

ГС: Георги Кънчев Димитров 
АС1: Петър Велизаров Митрев 
АС2: Павлин Цветанов Михайлов 
4-ТИ: Димитър Цолов Буров 
СН: Йордан Динков Сталев 

6 май 2021 г. четвъртък от 19:45 часа 

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца 

ГС: Владимир Вълков Вълков 
АС1: Георги Валентинов Стамболджиев 
АС2: Николай Неделчев Чакъров 
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов 
СН: Костадин Ангелов Гергинов 

7 май 2021 г. петък от 17:30 часа 

ПФК Берое - ФК Арда 

ГС: Георги Николов Кабаков 
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов 
АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов 
ВАР: Радослав Петров Гидженов 
АВАР: Йордан Петров Петров 
СН: Кирил Петков Йорданов 

7 май 2021 г. петък от 20:00 часа 

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 

ГС: Георги Димитров Давидов 
АС1: Георги Йорданов Дойнов 
АС2: Даниел Милков Ников 
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев 
ВАР: Георги Юлиянов Иванов 
АВАР: Мартин Емилов Венев 
СН: Йордан Костадинов Иванов 

8 май 2021 г. събота от 17:45 часа 

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926 

ГС: Ивайло Иванов Стоянов 
АС1: Иво Николаев Колев 
АС2: Костадин Димитров Тановчев 
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев 
ВАР: Драгомир Димитров Драганов 
АВАР: Христо Пламенов Хаджийски 
СН: Георги Спасов Славов 

9 май 2021 г. неделя от 18:30 часа 

ПФК Черно море - ФК Царско село 2015 

ГС: Волен Валентинов Чинков 
АС1: Дениз Пиринов Соколов 
АС2: Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров 
СН: Ахмед Яшар Ахмед 

9 май 2021 г. неделя от 20:45 часа 

ПФК Ботев - ПФК Левски 

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб 
АС1: Георги Пламенов Тодоров 
АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев 
СН: Костадин Георгиев Стоичков

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