Всички волейболни шампиони на България при мъжете 🏐

Волейболистите на Хебър (Пазарджик) триумфираха с първата си титла в Суперлигата, след като се наложиха над домакина Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 гейма в третия мач помежду им, изигран в зала "Младост" в морския град.

Хебър (Пазарджик) с историческа титла във волейбола (видео + галерия)

Така с резултат 3:0 победи "тигрите" спечелиха серията и с нея и трофея, прекъсвайки четиригодишната хегемония на Нефтохимик, който бе неизменен шампион в последните първенства.

По пътя към финала, пазарджиклии отстраниха първо ПСК Локомотив (Пловдив) с 2:0 победи в четвъртфиналните двубои. След това Хебър се пребори с петия от редовния сезон – Монтана, като спечели серията с 2:1 победи на полуфиналния плейоф.

През 1947 г. Чавдар (Пазарджик) става шампион на България, така че на практика това е втора титла за Пазарджик, но първа под името Хебър.

Ето кои са всички шампиони на България в националното първенство досега:

1942: Раковски (София)

1943: РР-43 (София)

1944: -

1945: ПСК Левски (София)

1946: Чавдар (София)

1947: Чавдар (Пазарджик)

1948: Септември при ЦДВ (София)

1949: ЦДНВ (София)

1950: Спартак (*)

1951: Спартак (*)

1952: Ударник (*)

1953: Ударник (София)

1954: Миньор (Перник)

1955: Миньор (Перник)

1956: Ударник (София)

1957: ЦДНА (София)

1958: ЦДНА (София)

1959: Левски (София)

1960: Миньор (Перник)

1961: Миньор (Перник)

1962: ЦДНА (София)

1963: Миньор (Перник)

1964: Перник (Перник)

1965: Миньор (Перник)

1966: Академик (София)

1967: Спартак (София)

1968: ЦСКА Червено знаме (София)

1969: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1970: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1971: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1972: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1973: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1974: Славия (София)

1975: Славия (София)

1976: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1977: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1978: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1979: Славия (София)

1980: Левски-Спартак (София)

1981: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1982: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1983: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1984: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1985: Левски-Спартак (София)

1986: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1987: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1988: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1989: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1990: ЦСКА (София)

1991: Георесурс (Бухово)

1992: Левски-Спартак (София)

1993: ЦСКА (София)

1994: ЦСКА (София)

1995: ЦСКА (София)

1996: Славия (София)

1997: Левски Сиконко (София)

1998: Славия (София)

1999: Левски Сиконко (София)

2000: Левски Сиконко (София)

2001: Левски Сиконко (София)

2002: Левски Сиконко (София)

2003: Левски Сиконко (София)

2004: Левски Сиконко (София)

2005: Левски Сиконко (София)

2006: Левски Сиконко (София)

2007: ЛУКОЙЛ Нефтохимик (Бургас)

2008: ЦСКА (София)

2009: Левски Сиконко (София)

2010: ЦСКА (София)

2011: ЦСКА (София)

2012: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2013: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2014: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2015: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2016: Добруджа 07 (Добрич)

2017: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2018: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2019: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2020: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2021: Хебър (Пазарджик)

(*) През 1950, 1951 и 1952 година в първенството участват отбори, които представляват доброволни спортни организации от цялата страна, а не само от едно селище.