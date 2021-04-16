Всички волейболни шампиони на България при мъжете 🏐
Волейболистите на Хебър (Пазарджик) триумфираха с първата си титла в Суперлигата, след като се наложиха над домакина Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 гейма в третия мач помежду им, изигран в зала "Младост" в морския град.
Хебър (Пазарджик) с историческа титла във волейбола (видео + галерия)
Така с резултат 3:0 победи "тигрите" спечелиха серията и с нея и трофея, прекъсвайки четиригодишната хегемония на Нефтохимик, който бе неизменен шампион в последните първенства.
По пътя към финала, пазарджиклии отстраниха първо ПСК Локомотив (Пловдив) с 2:0 победи в четвъртфиналните двубои. След това Хебър се пребори с петия от редовния сезон – Монтана, като спечели серията с 2:1 победи на полуфиналния плейоф.
През 1947 г. Чавдар (Пазарджик) става шампион на България, така че на практика това е втора титла за Пазарджик, но първа под името Хебър.
Ето кои са всички шампиони на България в националното първенство досега:
1942: Раковски (София)
1943: РР-43 (София)
1944: -
1945: ПСК Левски (София)
1946: Чавдар (София)
1947: Чавдар (Пазарджик)
1948: Септември при ЦДВ (София)
1949: ЦДНВ (София)
1950: Спартак (*)
1951: Спартак (*)
1952: Ударник (*)
1953: Ударник (София)
1954: Миньор (Перник)
1955: Миньор (Перник)
1956: Ударник (София)
1957: ЦДНА (София)
1958: ЦДНА (София)
1959: Левски (София)
1960: Миньор (Перник)
1961: Миньор (Перник)
1962: ЦДНА (София)
1963: Миньор (Перник)
1964: Перник (Перник)
1965: Миньор (Перник)
1966: Академик (София)
1967: Спартак (София)
1968: ЦСКА Червено знаме (София)
1969: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1970: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1971: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1972: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1973: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1974: Славия (София)
1975: Славия (София)
1976: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1977: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1978: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1979: Славия (София)
1980: Левски-Спартак (София)
1981: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1982: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1983: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1984: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1985: Левски-Спартак (София)
1986: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1987: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1988: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1989: ЦСКА Септемврийско знаме (София)
1990: ЦСКА (София)
1991: Георесурс (Бухово)
1992: Левски-Спартак (София)
1993: ЦСКА (София)
1994: ЦСКА (София)
1995: ЦСКА (София)
1996: Славия (София)
1997: Левски Сиконко (София)
1998: Славия (София)
1999: Левски Сиконко (София)
2000: Левски Сиконко (София)
2001: Левски Сиконко (София)
2002: Левски Сиконко (София)
2003: Левски Сиконко (София)
2004: Левски Сиконко (София)
2005: Левски Сиконко (София)
2006: Левски Сиконко (София)
2007: ЛУКОЙЛ Нефтохимик (Бургас)
2008: ЦСКА (София)
2009: Левски Сиконко (София)
2010: ЦСКА (София)
2011: ЦСКА (София)
2012: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)
2013: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)
2014: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)
2015: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)
2016: Добруджа 07 (Добрич)
2017: Нефтохимик 2010 (Бургас)
2018: Нефтохимик 2010 (Бургас)
2019: Нефтохимик 2010 (Бургас)
2020: Нефтохимик 2010 (Бургас)
2021: Хебър (Пазарджик)
(*) През 1950, 1951 и 1952 година в първенството участват отбори, които представляват доброволни спортни организации от цялата страна, а не само от едно селище.