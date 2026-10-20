Ливърпул 0:1 Виляреал, гостите поведоха след груба грешка на Ван Дайк

Ливърпул и Виляреал играят при резултат 0:1 на "Анфийлд" в двубой от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Жорж Микаутадзе откри резултата в четвъртата минута. До момента мърсисайдци са с пълен актив, след като победиха Атлетико Мадрид и ЛАСК. "Жълтата подводница" загуби на старта от Борусия (Дортмунд), след което надигра Наполи.

Изненадващо Ливърпул не е толкова убедителен на своя стадион от началото на кампанията, като в петте си домакинства отборът има една загуба, две равенства и две победи.

Виляреал пристига в Англия, след като завърши наравно 0:0 с Елче в Ла Лига – резултат, който ги остави на 12-о място в класирането с девет точки от възможни 27. Ливърпул е пети в Премиър лийг, като през уикенда стигна до обрат и победа с 2:1 над Брентфорд.

Треньор на Виляреал е Иниго Перес, който е бивш съотборник, приятел и бивш асистент на Андони Ираола.

Мърсисайдци имат три победи и една загуба в четирите си мача срещу "жълтата подводница" до момента.

Your Reds to take on Villarreal in the #UCL! 🔴💫 https://t.co/tlQNFZVMBv — Liverpool FC (@LFC) October 20, 2026

Андони Ираола е направил цели шест промени в сравнение с мача в събота. Брадли Баркола, Флориан Виртц, Александър Исак и Милош Керкез сядат на пейката, Доминик Собослай е контузен, а Виктор Муньос също не е в групата за днес. Костас Цимикас, Трей Ниони, Райън Гравенберх, Рио Нгумоа, Люис Кумас и Коди Гакпо започват като титуляри. За последния това е първи мач след паузата за националните отбори.

Иниго Перес прави седем промени. Тейжон Бюканън, Сантиаго Моуриньо, Пау Наваро, Ренато Вейга, Папе Гуейе, Нейтън Салиба и Жорж Микаутадзе влизат в състава.

🟡 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🟡 #UCL https://t.co/D8yd4Eibk3 — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 20, 2026

Гостите започна добре и още във втората минута имаха добър шанс, но Микаутадзе не успя да овладее добре след едно дълго подаване. Две минути след това Виляреал откри резултата, след като Ван Дайк опита много лошо да върне топката с глава и всъщност изведе Микаутадзе, който овладя добре и стреля покрай Алисон.

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Снимки: Gettyimages